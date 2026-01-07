訪台被國台辦罵宵小 石平：暴露「台灣屬於中國」是胡說八道！

日本華裔參議員石平。（記者羅沛德攝）

被中國禁止入境的日本參議員石平，昨天（6日）應邀訪台，落地受訪時直言，他被中國拒絕入境還能順利踏上台灣土地，證明台灣並不是中國的土地，台灣是主權獨立的國家，讓中方氣炸，痛批石平只不過是「宵小之輩」。對此，石平反嗆中國可笑又低級，只會人身攻擊和謾罵，沒能正面回答問題，充分暴露中共所謂「台灣是中國一部分」理論根本站不住腳！

綜合媒體報導，國台辦今天召開2026年首場記者會，被問到石平昨天抵台時說中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，如今順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部份，台灣就是台灣一事，國台辦發言人陳斌華相當不滿地表示石平言論為「宵小之輩的胡言亂語，不值一評。昨天中國外交部發言人毛寧也用相同回應評論，稱「宵小狂言不值一評」。

對此，石平今天受訪直言，中共根本就沒辦法回答這一題，只能用人身攻擊與謾罵來逃避問題，他提出的論述符合事實與邏輯，中共不能正視事實，眼看講道理講不過就索性不說了，非常可笑且低級。石平還說，中共政權就是建立在謊言之上，一碰到真實就只能逃跑，中共的言行充分暴露「台灣是中國一部分」的理論根本站不住腳，不然就該堂堂正正來反駁他，不敢反駁就是中共自己也知道自己在胡說八道。

