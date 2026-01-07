黃仁勳擬1月底來台 李四川：蔣萬安已再度邀簽約

李四川說明輝達總部簽約前的準備工作。（記者田裕華攝）

輝達台灣總部將進駐北士科，台北市副市長李四川今天說，預計1月底完成都市計畫變更及投資計畫書審定，市長蔣萬安也已再度寄出邀請，盼在輝達執行長黃仁勳來台尾牙時簽約。

李四川今天下午接受媒體聯訪表示，經濟部已核准輝達台灣子公司設立，在市府與其簽署北投士林科技園區T17、18基地設定地上權契約以前，還有2項行政程序要完成，包含都市計畫變更及投資計畫書審定。

都市計畫變更部分，李四川表示，黃仁勳找了台灣知名建築師姚仁喜承接在北士科的案子，他也跟姚仁喜見了幾次面，將輝達的期望納入都市計畫變更案中。

他說，北士科T17、18基地的都計變更案將公開展覽至明天，目前並沒有人提出較困擾或困難的疑問，應該可以順利在26日的台北市都市計畫委員會中完成審議。

投資計畫書部分，李四川表示，預計輝達在1月中就會把投資計畫書送來，市府絕對會在1月底以前審查完畢，所以如果2項行政作業都依照進度進行，1月底就能在黃仁勳來台參加公司尾牙時簽約。

李四川說，蔣萬安除了在去年12月寫電子郵件邀請黃仁勳參與簽約儀式，今天因為看到黃仁勳說會應邀參與，又特別寫了一次電子郵件邀約，如果黃仁勳願意，目前規劃會是較具創意、科技感的形式，包含到基地周邊看看、到一旁土地公廟拜拜、品嚐士林夜市美食等。

此外，李四川說，簽約後到開工前還有一些細節要討論，包含權利金議價、繳納保證金等，都會積極處理。

至於確切簽約時間，李四川表示，目前還在協商中，原則上會配合黃仁勳的時間。

針對北士科業者提出交通不便、生活機能差的問題，李四川表示，他今天上午才與學者討論這些狀況，未來預計在北士科試驗無人駕駛，同步規劃捷運路網興建及路網改善，並開放超商等店家進駐。

