    首頁 > 政治

    劉世芳遭列台獨頑固分子 外交部批中濫施跨國鎮壓

    2026/01/07 16:59 中央社
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    中國今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」。外交部重申，中國對台灣人民無管轄權，而配合中國的國內協力者應受法律制裁，並呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

    中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華首先宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。

    外交部下午發布新聞稿指出，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」之蠻橫手段，對台灣及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

    外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的台灣人均為台灣政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對台灣人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

    外交部強調，將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，同時強化外館緊急應變救助機制，以確保民眾安全。

