為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    感謝第一線同仁 高雄加碼調高臨時人員清潔獎金到8千元

    2026/01/07 16:03 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄府會加碼，臨時人員清潔獎金由7000元提高至8000元。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄府會加碼，臨時人員清潔獎金由7000元提高至8000元。（記者葛祐豪翻攝）

    歲末年終之際，議長康裕成今（7）日偕同市長陳其邁出席環保局企業工會會員代表大會，向辛勞付出的第一線清潔隊同仁表達感謝，康裕成並呼應陳其邁宣布加碼，將臨時人員清潔獎金由7000元提高至8000元，現場爆出掌聲與歡呼聲。

    康裕成今天與議員江瑞鴻、張漢忠、何權峰、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、黃香菽、黃彥毓等多人，以及市長陳其邁，一同出席環保局企業工會會員代表大會，向默默守護高雄的「市容化妝師」致上最深敬意。

    康裕成表示，清潔隊工作內容繁雜，全年無休堅守崗位，辛勞大家有目共睹，感謝在心裡。她說，上任後即積極為清潔隊同仁爭取權益，包括除夕提早返家與家人團圓吃年夜飯，以及補足正式與臨時人員人力，減輕工作負擔。她更親自「上山下海」走訪各行政區，為第一線同仁加油打氣，足跡遍及東高雄旗山、六龜、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉地區，今年也前往茄萣、湖內、永安、彌陀、梓官等區慰勞海線清潔隊員。

    陳其邁感謝市議會長期以來對清潔隊同仁權益與福利的全力支持，並細數過去5年來，清潔隊在風災後迅速恢復市容，以及支援嘉義、台南、花蓮等地救災工作的卓越表現，深獲中央與地方肯定。

    陳其邁也期盼逐年調升臨時人員清潔獎金，每年增加1000元，今年由7000元提高至8000元，他還幽默向康裕成及議員喊話，希望審預算時能「照案通過」。對此，康裕成除了肯定，也建議市府將明年（116年）預計增加的1000元一併編列，再度引發全場熱烈歡呼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播