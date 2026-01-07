新北提名誰？ 國民黨：地方黨部先協調

國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

2026選舉，在藍、白合作縣市部分，國民黨已確定禮讓新竹市長高虹安，至於新北市、宜蘭縣、嘉義市部分，黨中央規劃在農曆春節之前確定提名人選。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今日受訪表示，新北市還是依照國民黨的提名作業規定，由新北市黨部先進行溝通協調，應該在整個議會的會期之後，大概就有一個比較完整的結果。

對於有基層黨員反映，徵召速度太慢，李哲華說，國民黨跟民眾黨都有各自的提名節奏，在一些預計藍白合的提名縣市，新竹市已經有共識禮讓高虹安連任，宜蘭縣、嘉義市，民眾黨已經進行完成徵召，國民黨內部自己也還在溝通協調中。

李哲華指出，平時與民眾黨秘書長周瑜修都有保持密切聯繫，目前兩黨的默契跟共識，是希望先著墨未來縣市共同的政見願景，第二階段才是提出人選。

新竹縣部分，在立委林思銘退出初選後變成兩將對決，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各出奇招爭取黨提名，李哲華表示，上次協調後，結論有交給當地最高的黨政首長，也就是新竹縣長楊文科，現在由楊文科在負責做進一步的溝通協調，自己也有與楊文科保持密切的聯繫，一切往順利和諧的方向在走。

