F-16V飛官辛柏毅失聯 賴清德籲國人集氣祈福、支持國軍

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失聯，現正全面搜救中。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（7日）表示，請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

空軍司令部所屬花蓮基地駕駛機號6700的F-16V戰機飛官辛柏毅，昨晚6時許執行「夜間航行」訓練任務時，於晚間7時29分疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控。空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署已全力投入搜救。

民進黨今天下午召開中執會。據民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德率先談到，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

賴清德強調，他要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

