    政治

    我檢察官被中國列台獨打手幫兇 法務部長：嚴正譴責恫嚇台灣司法官行徑

    2026/01/07 15:49 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    鄭銘謙表示，法務部會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法。（記者吳昇儒攝）

    鄭銘謙表示，法務部會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法。（記者吳昇儒攝）

    中國今日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，引發外界譁然。法務部長鄭銘謙今出席犯保協會活動後受訪時表示，法務部會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法。

    繼北檢檢察官林俊言、林俊廷及林達之後，陳舒怡也成為第4位被中國點名的司法官，巧合的是，中國宣布的這一天，碰巧與公布檢察長候選人名單撞期，陳舒怡也名列其中。

    對於陳舒怡被中國列入名單，法務部常務次長黃謀信提出3點聲明，第一我國的司法主權絕不容侵犯；第二檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持；第三要求各所屬檢察署，需確保檢察官的人身安全，對於有在地協力者，涉及犯罪，也要予以嚴懲。

    對於陳舒怡被中國列為名單中，法務部嚴正提出4點聲明，第一司法主權不容侵犯，不受境外勢力之恫嚇威迫；第二嚴正駁斥抹黑言論，捍衛司法機關名譽及執法尊嚴性；第三確保司法官人身安全，國家做為堅強後盾；第四呼籲社會團結，支持公正司法。（16:19更新）

