鼓吹戰爭最高罰百萬 內政部：依證據處理、絕不擴權

立法院內政委員會今天審查國安法部分條文修正草案，朝野立委質詢聚焦院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」。國民黨立委許宇甄質詢詢問如何界定鼓吹、評論跟轉述的界線，內政部次長馬士元表示，鼓吹中國對台灣軍事侵略，這很明確，而評論分析不在修法範圍內，如主張台灣跟中國統一；他也強調，內政部不會擴權，基本上就是依證據處理。

行政院提出的國安法第4條修正草案明定，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反前項規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

國民黨立委張智倫質詢詢問，若有政黨主張台獨，造成兩岸兵凶戰危，是否是鼓吹戰爭的言論？馬士元答詢說，比如說主張台獨、和平協議、或跟各個國家和平交流都是言論自由，不屬於國安法修法範圍內，過去有多名網紅在網路上鼓吹、歡迎解放軍攻擊台灣，這類言論就是鼓吹戰爭，這很明確；他也強調，內政部不會擴權，基本上就是依證據來處理。

許宇甄詢問，如何界定鼓吹、評論跟轉述的界線。馬士元說，鼓吹是很直接的，鼓吹戰爭、打仗、中國對台灣軍事侵略，這都很明確，而評論分析不在修法範圍內。如果主張跟中國、菲律賓或越南統一，這不在修法範圍內，這是言論自由。

許宇甄追問，主管機關主觀判斷是否有介入言論自由的風險？馬士元表示，這不是主觀判斷，它有國際公約的標準，同時也會跟法務部、陸委會會商，相關言論內容對於鼓吹這件事是否足夠具體；他也提到，若稱政府施政不利、施政錯誤都屬於評論，直接對中華民國採取攻擊的行為，才會構成國安威脅的要件。

民進黨立委黃捷認為，滲透形態非常多元，這次修法將觸法要件更限縮、更明確，不分黨派都該支持。馬士元答詢表示，正常言論自由範圍、對時事政務評論，都不在這次國安法修法範圍內；他說，「羅織罪名、箝制言論自由，在這次修法是完全不存在的」，修法參考國際公約標準，過程也有與學者專家、各部門討論。

民進黨立委張宏陸質詢關切，若公眾羞辱人、罵人，是否在言論自由保障範圍。法務部次長徐錫祥說，言論自由絕對受憲法保障權利之一，但也是會有限制，不能侵害到他人，也不能危害社會秩序、國家安全，若有這些行為有一定的限制。

