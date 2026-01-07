為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    比藍營早一步勤走基層 陳素月：年前走訪黨內民代公職

    2026/01/07 15:51 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨提名立委陳素月（圖右）參選彰化縣長後，啟動拜訪基層行動，尋求彰化縣議員賴清美支持。（賴清美提供）

    民進黨提名立委陳素月（圖右）參選彰化縣長後，啟動拜訪基層行動，尋求彰化縣議員賴清美支持。（賴清美提供）

    立委陳素月已獲民進黨提名參選彰化縣長，連日來勤走基層，尋求綠營民代與鄉鎮市長的支持，陳素月表示，先跑先贏，目前國民黨尚未完成整合，縣長也還沒有推出人選，她預計在春節之前將會走訪黨內民代公職，以及各界賢達，早一步準備，就多一份支持。

    陳素月表示，在縣議員部分，她先拜訪民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭，再到和美鎮拜訪資深議員賴清美，以及同區的議員蕭文雄與周君綾。希望在「類初選」過後，能夠凝聚黨內的共識。

    陳素月指出，雖然在「類初選」過程各有支持的人選，她希望透過當面拜訪，能夠讓黨內民代與公職人員都能夠「歸隊」，只有團結的民進黨才能打贏選戰。而在地方賢達支持者部分，也預計在春節前就走透透，就是要比國民黨早一步出發，靠著誠意來及早完成布局，畢竟「先跑先贏」，做好萬全的準備。

    賴清美表示，陳素月今天到訪，雙方曾是縣議員的同期盟友，她這次「類初選」是支持立委黃秀芳，但在中央黨部確定提名作業後，她也會全力支持黨部的提名人選，團結力量大。

