搜救視同作戰 資通電軍出動高容量微波通信車

通資電軍出動高容量微波通信設備，提高搜救單位的通信連繋能力。（記者花孟璟攝）

國防部搜救墜海失蹤的F-16V戰機及上尉飛官辛柏毅，除了動員三軍各部隊及海巡、空勤總隊等單位外，國防部資通電軍也配合第二作戰區，出動高容量微波通信車、展頻微波車等通信裝備，即時連繫各搜救單位，並將即時資訊通報空軍花蓮基地，讓參謀總長梅家樹上將第一時間了解搜救進度及結果。

官員指出，國軍通資電軍在陸軍花東防衛指揮部協調下，出動用於戰術通信的機動數位微波系統車組，藉此提供比照戰時使用的網路備援通訊，透過無線電頻段在不同點間，建立高容量數據和語音傳輸鏈路，實現指揮、控制與情報（C4ISR）的即時連結，確保搜救資訊流暢，並整合衛星通信等系統，讓搜救地海域及東海岸沿線保持通信順暢。

請繼續往下閱讀...

官員表示，已於東海岸豐濱至石梯坪沿線機動部署通信車輛，可隨時機動至前線或指定地點，快速建立搜救單位間的通信管道。

這套機動數位微波系統，除了軍事用途（作戰指揮）外，也可用於災難救助等緊急情況下的通信，在去年光復洪災期間，也曾出動在災區部署，提供各救災單位即時的救援部署和資訊傳遞。

搜救部隊這次也配發全頻無線電機，協助搜救人員即時與警消、救難團體建立通聯管道，整合軍民通資系統，確保救援資訊即時送達，讓搜救前進指揮所迅速、精準地掌握資訊，希望發揮搜救的最大能量最大效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法