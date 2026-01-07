鄭麗文頒「實踐一等獎章」 蔡正元：盼有生之年再看到國民黨執政

國民黨主席鄭麗文7日在中常會上頒發國民黨中央最高榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元勉勵，前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，將入獄服刑。（記者劉信德攝）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，一、二審馬均無罪，前立委蔡正元判刑3年6個月。國民黨主席鄭麗文昨在中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，蔡正元說，這是一個過度的榮譽，自己沒有那麼高的貢獻卻獲得獎章，深感惶恐及榮幸，這是他一輩子的諾貝爾和平獎，他期望有生之年，能看到國民黨再執政一次。

「蔡正元同志是帶著勳章入獄的。」鄭麗文說，她非常感謝蔡正元對國家與對國民黨的奉獻，並表達欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心與勇氣。期望透過頒發「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去。

鄭麗文指出，她最早認識蔡正元是在國民大會擔任國大代表時期，蔡正元參加過重要的修憲工程，擔任4屆立委期間表現卓越且專業，對於重大的議題法案貢獻良多，有一流的口才與論述能力，更重要的是身先士卒，勇敢地為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮。蔡正元在擔任國民黨文傳會主委期間，對於國民黨的理念、主張，以及來自當時執政的民進黨政權的多種打壓，皆進行強力的攻防。

鄭麗文表示，不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元不計較個人得失，全力以赴，也從不藏私，其畢生的人脈資源，皆無私地替國民黨參選同志奔走，尋求資源與票源。政黨輪替以後，民進黨緊咬「三中案」蔡正元也遭到池魚之殃，但他在各種威迫利誘下，從不向強權低頭，也從不為了個人偏安而做不實的供述，或做出任何傷害國民黨及黨內同志的行為。

鄭麗文說，「三中案」判決結果證明，檢調翻箱倒櫃、想盡辦法要入罪於國民黨與馬英九，最後通通徒勞無功。不知道是不是為了洩憤，或是為了找一個替罪羔羊，粗暴地要將蔡正元定讞入罪，「這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻」。國民黨不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期的奉獻付出，也永遠欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心跟勇氣。

鄭麗文強調，面對來自強權的威脅與打壓以及司法淪為政權打手，國民黨永遠會站在公理正義的一邊。國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去。也期待在蔡正元的鼓勵與支持下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌。中華民國才能夠繼續成為2300萬人最佳的後盾，帶來和平、正義與繁榮。

蔡正元說，他只剩下一個人生最後的期待，希望有生之年能看到國民黨在鄭麗文及各位同志的領導下，再執政一次，再執政不是為了獲得高官厚祿，是為了拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機，再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭，國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法，他要懇請所有支持國民黨的好朋友們，要努力團結民眾黨以及所有在野力量，爭取所有的中間選民，共同來完成再次執政的任務。

