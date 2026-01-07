邱鎮軍怒轟「單押美國是獨裁」 全網灌爆︰快審查國防預算！

國民黨立委邱鎮軍發長文砲轟台灣「單押美國」的下場，還聲稱這是「獨裁」的一種，反被數千網友灌爆貼文大罵：「快審國防預算！」。（圖擷取自邱鎮軍臉書）

美軍3日突襲委內瑞拉，生擒獨裁統治委國10多年、迫使800多萬國民流亡的總統馬杜羅（Nicolás Maduro），引發國際關注，也讓台灣藍白政客齊聲怒轟美國，聲稱中國效仿並對台灣發動攻擊。國民黨立委邱鎮軍為此在臉書發長文，砲轟台灣單押美國下場，聲稱這是一種「獨裁」，反被數千網友留言大罵：「快審國防預算！」

針對美軍突襲委內瑞拉總統一事，邱鎮軍昨（6）日在臉書猛力砲轟賴清德政府，宣稱把中國定義為「敵對勢力」，好像只要高喊抗中保台，國家安全就能自動完成，「這種說法聽起來簡單、用起來方便，唯一的問題是『它既懶惰，又騙人』！我們必須思考一個現實，會侵略、會掠奪、會讓中華民國失去決定權的，真的只會是中國嗎？」

邱鎮軍聲稱，馬杜羅被美軍押走的畫面出現時，社會上最刺眼的，不是對國際秩序被粗暴踩踏的警覺，而是一種迅速成形的自我安撫，「那是對別人的事，只要站對邊，就輪不到我們。這種安全感，是建立在一個極其低姿態的假設裡，只要夠配合、夠聽話，強權就沒有理由動你。」並以此控訴這是賴清德政府執政1年來，最努力賣給台灣人民的世界觀與國安問題，「說到民主，好像反對賴清德政府，就是反民主。」

邱鎮軍接著飆罵，軍購案是民進黨國安說帖的照妖鏡，平常被包裝得很好聽，到了軍購這一關全都現形，「說是民主國家，但一碰到1.25兆，程序突然變成阻礙，說明突然變成多餘，監督突然被視為不負責任。照妖鏡一照就很清楚，真正被優先保護的，不是國防的合理性，而是行政部門不必被質疑的方便性。如果這真的是為了國家安全，為什麼不能讓人民知道我們究竟在為什麼樣的風險付出1.25兆？」

邱鎮軍強調，軍購不該是禁區，應該是「最透明的地方」，還宣稱真正讓大家感到不安的，是被求用1.25兆，去想像、去恐懼、去對抗中國的侵略，卻對「另一種可能」完全噤聲。他指控，賴政府反覆灌輸「我們不能沒有美國、抗中＝國安，親美＝免說明，而不是「那美國，能不能沒有我們？」，「問題從來不是合作本身，而是把國家安全、產業命脈、外交空間與決策權，全部單押在美國身上！」

邱鎮軍指出，單押代表沒有備案、沒有退路，也代表一旦對方調整策略、重新計算利益、改寫優先順序，「承擔後果的，只會是我們！歷史早就反覆證明，強權的承諾，永遠有有效期限；盟友關係，永遠服從於成本與效益。今天可以被稱為『不可或缺的夥伴』，明天就可能被重新歸類為『可被替代的選項』。而單押的國家，就連重新談判的籌碼都沒有。」他還稱，這種狀態會導致「主權」被一點一點送出去。

邱鎮軍指出，「強權從來不會尊重主權，它只會計算成本」，台灣警惕真正該警惕的從來不是美國有多狠，而是當一個政府把「聽話」包裝成美德、把「配合」說成責任、把「不問」塑造成成熟；當一個國家連內部都不准問「值不值得」、不准談「換到了什麼」、不准慢下來檢查每一個決定的時候，「在強權眼中，你就不是夥伴而是一個已經自行完成前置作業的標的！到那個時候，外力是否動手已經不再重要！」

邱鎮軍痛斥，用「抗中」成為封住所有問題的萬用答案，把「親美」被當成不必說明的政治前提，當重大決定只剩下一種方向、一套說法、一句「相信安排」，那這樣的國安，守住的從來不是國家，而是一個不必被質疑、不必被監督的執政方便性。他最後繼續怒控賴清德政府，「如果權力不再需要說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，那麼民主就只剩下形式，獨裁，只是換了一種比較好聽的說法！」

該文一出，大批網友留言痛罵邱鎮軍，與其浪費時間發向中共示好廢文，還不快做「審預算」等工作，「審預算啦！」、「何時要審預算？」、「預算先進程序委員會吧」、「預算不審查，搞鬥爭最會民生法案不先行」、「國防預算趕快審一審啦，少提一堆奇怪的法案」、「趕快審預算還有國防預算，做好你份內的工作，不要出賣台灣」、「議事程序到底懂不懂，付委審察不就說明了，不要再說2張白紙了」。

還有網友無情吐槽，「不是單押美國，是單押民主」、「講那麼多，不就是想投共」、「投給你的真的智商堪慮啊」、「單壓中國的後果，你準備好了嗎？」、「不相信美國，難道要相信中共嗎？」、「中國那麼好搬去中國，不要癈話那麼多」、「敵我不分的人所說的話就跟屎一樣～臭不可聞」、「屁話一堆，罵自家政府最會，中國恐嚇你屁都不敢吭」、「國民黨名言再加一句：寧可相信解放軍的嘴砲，不要相信美國的武器」。

