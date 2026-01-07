柯文哲開條件護黃國昌？ 民進黨團：綠白合不能交換司法獨立

民進黨立院黨團7日舉行「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。（記者叢昌瑾攝）

針對115年度中央政府總預算案及1.25兆元國防特別條例草案，民進黨團將提案列入9日院會的討論事項，再掀朝野攻防。民進黨團今（7日）強調，各政黨應在公共政策上光明磊落合作，民眾黨前主席柯文哲認為執政黨可用司法資源作為交換，這種包牌式雙標做法，讓人覺得憂心。

柯文哲近日走訪立法院引發關注，他以總預算案為例指出，這是在總統賴清德一念之間，「以前能喬，為什麼現在不能？」柯還提到，自己被關了一年可一笑置之，但民進黨政府不應把司法當政治工具，若執政黨真的要對黃國昌動手，「我一定採取焦土政策」。

立法院民進黨團今天召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會。黨團幹事長鍾佳濱表示，政黨合作是在公共政策的討論之上，自上週五柯文哲拜會各黨團後，社會對此抱有期待；但柯週末的發言卻讓社會有些遐想，似乎暗示要以司法偵辦作為合作的交換條件。

鍾佳濱批評，柯文哲這種「包牌式」的雙標做法，若未來合作順利便視為交換，若官司受挫則指責執政者，已超越一般社會大眾對於台灣司法獨立的認知，這樣的糟蹋非常不應該。

民進黨團副幹事長范雲以「青年基本法」與「外送員專法」為例說明，即便初期各黨團意見分歧，但透過委員會充分討論、多次協商，最終能釐清爭議並達成共識。目前內政委員會排審的「國安法」、以及衛環委員會將討論的「人工生殖法」，都應透過公開透明的討論來凝聚社會共識。

針對國防預算僵局，民進黨團副幹事長沈伯洋表示，在野黨於程序委員會擋下包含飛彈採購、系統整合及無人載具等共1.25兆元的「國防特別條例草案」；若是對預算項目或金額有異議，應進入委員會討論及調整，而非在程序上拖慢台灣國防建設的速度，「過了那個村就沒那個店，等到之後真的想做軍購，時間已經沒辦法再跟上了」。

民進黨團書記長陳培瑜則直言，民進黨團展現落實討論、公開透明的決心，也期待立法院長韓國瑜本週五院會開會後，議事場後的協商能有所推進；呼籲在野黨在總預算及院版「財劃法」等爭議問題上，能坐下來好好討論，釋出善意讓相關提案順利付委。

