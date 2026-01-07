拚藍營台中市長初選！江啟臣打造「科技旗艦城」 楊瓊瓔關心農業食安

立法院副院長江啟臣近日密集與產業界、國際學研機構交流，聚焦AI、智慧製造與機器人產業發展。（江啟臣提供）

國民黨台中市長擬參選人、立法院副院長江啟臣近日密集與產業界、國際學研機構交流，聚焦AI、智慧製造與機器人產業發展，盼以台中雄厚的製造能力與產業聚落為核心，結合AI智能，推動產業升級轉型，打造「台中科技旗艦城」；另一位有意參選的立委楊瓊瓔則鑑於年關將近，爭取將農民紓困貸款的還款期限從1年延長為2年，並要求農業部把快速檢驗車派到各縣市，預防蔬菜農藥殘留，為食安把關。

江啟臣昨與「台灣智慧自動化與機器人協會」座談，雙方就台灣AI產業未來與機器人智慧園區構想深入交換意見。江啟臣表示，台灣不應僅仰賴半導體單一產業，而應結合中部既有的精密製造硬體實力與AI軟體應用，推動「台中AI機器人智慧園區」，擴大產業縱深，從「護國神山」成為「護國群山」，在全球供應鏈中扮演關鍵支撐角色，呼籲中央相關部會，具體落實產官學合作配套與專業人才培訓，提早布局、擴大資源挹注。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔則表示，她在立法院，針對農業部強力要求這3件最重要的事，一是要求農業部把快速檢驗車派到各縣市，目標是一縣市一車，直接在產地檢驗蔬菜農藥殘留，顧好源頭；二是年關將近，成功爭取將農民紓困貸款的還款期限從1年延長為2年；三是10年來實驗動物減少的數量太少，要求農業部拿出魄力，落實 「替代、減量」，減少不必要的犧牲。顧好肚子、顧好生計、也顧好生命，強調將以「家長的溫度、市長的高度」，為大台中的美好生活全力以赴！

立委楊瓊瓔強調為農業食安把關。（擷取自楊瓊瓔臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法