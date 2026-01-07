林俊憲競選車隊掃街國內半導體重鎮南科區 名醫高大成陪同

爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲車隊掃街，知名醫師高大成陪同。（記者吳俊鋒攝）

民進黨台南市長初選民調進入倒數，爭取提名的立委林俊憲今天在國內半導體先進製程產業發展重鎮的南科區進行車隊掃街，全力拜票，知名醫師高大成陪同，他肯定林是真正理解民眾需求、重視公共衛生，且兼具親民與專業的政治人物，值得推薦。

林俊憲首場下營車隊大會師後，持續在各區遊行，展現地方凝聚力，今天來到新市大營，在當地靈昭宮上香祈福，廟方致贈好彩頭，為初選最後關鍵衝刺期注入充沛的正能量，高大成也再次南下陪同掃街。

林俊憲的競選車隊行徑善化、新市、安定等南科周邊區域，沿途獲得鄉親揮手加油與熱情回應，他也懇請支持者在最後關鍵時刻站出來，用行動展現團結力量，「讓台南繼續走在對的路上」。

高大成表示，自己畢業於善化高中，對這片土地懷有深厚情感，而身為醫師，他仔細閱讀林俊憲的政見，尤其是「老人免費施打帶狀疱疹（皮蛇）疫苗」，以及「孕婦免費施打 RSV 疫苗」等主張，讓他深刻感受，認同林是真正關心民眾、重視公衛的專業政治人物，懇請大家支持。

林俊憲說，「大營」台語諧音「大贏」，別具吉祥意義，選擇到靈昭宮參拜，就是希望台南可以大贏，而新市大營旁的台南科學園區，是當初民進黨籍縣長陳唐山首次執政台南爭取到的重要建設，後來總統賴清德市長內任，又爭取到台積電等先進製程進駐，繼續創造就業機會，帶動人口回流，南科區儼然成為台南進步的關鍵力量。

林俊憲強調，台南是民主聖地，更是總統賴清德的重要本命區，唯有以團結為前提、以政策為核心，才能守住台南，自己也將努力落實基層對改革與延續進步路線的期待，贏回市民對民進黨執政的最大信任。

