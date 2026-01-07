為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固份子 梁文傑：堅決捍衛中華民國存在的人

    2026/01/07 14:13 記者李文馨／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    中國國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，更將台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言終身追責。陸委會副主委梁文傑中午在立法院受訪表示，這些全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透及各種手段的人。

    立法院內政委員會今天審查國安法部分條文修正草案，媒體會後詢問，劉世芳、鄭英耀等人被列為台獨頑固份子等議題，梁文傑表示，國台辦現在所列的「台獨頑固分子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在，堅決抵制中共滲透，還有各種手段的人；政府會繼續堅持下去，所有被他們列為頑固份子的人，相信他們的立場都不會變。

    根據中共清單，遭列為「台獨頑固份子」14人，分別是前行政院長蘇貞昌、前立法院游錫堃、國安會祕書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、國安會副祕書長林飛帆、前立委陳椒華、民進黨立委王定宇、民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠，以及內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀。

