失聯飛官沒穿防寒衣 王定宇籲藍白別再擋國防預算

辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。（圖擷取自台中市政府網站）

空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛機號6700的F-16V戰機，昨晚疑因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，在跳傘後，隨即在8秒後從雷達上光點消失，位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處。對於飛官沒有穿著防寒飛行衣，民進黨立委王定宇今強調，目前幻象2000有，慢速機也有，防寒衣相當重要，防寒衣的交貨期程能否再縮短？盼藍白立委，盡快讓國防年度的預算付委審查。

有關抗寒衣的問題，王定宇表示，目前幻象2000有，慢速機也有，台灣冬季水溫偏低，希望飛官能撐得夠久，讓搜救單位可以找到他，防寒衣相當重要。防寒衣的交貨期程能否再縮短？希望藍白立委，盡快讓國防年度的預算、國防預算的特別條例法律案也盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠的資源，去從事保護國家的任務。

請繼續往下閱讀...

王定宇提及，除了防寒衣外，飛行員使用的發報器品質入水後要發出訊號，讓搜救人員能找到飛行員，而現有的發報器品質是否有問題、故障率是否偏高？都是後續亡羊補牢要追蹤的事；另，有關MMC故障問題，相關問題還有待查證，現在最重要的，就是盡速把飛行員找回來，這也是其家人、國家最期待的是。

王定宇強調，飛安事件的判定，應交由相關的專業單位做出判定，判定原因後，把原因堵住不要再讓它發生。他呼籲，藍白別再阻擋對國家的國防，不利第一線操作的國軍弟兄姊妹，更導致一些看不見的危險，國會審查預算是立委的本責，盡量把責任做好，給國軍充足而必要的支持，這才是真正的支持國防。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法