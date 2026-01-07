為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美軍逮捕委國總統引中俄批評 葉耀元酸：做賊喊抓賊

    2026/01/07 15:28 即時新聞／綜合報導
    美國近日突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

    美國近日突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

    聯合國安理會週一召開緊急會議，討論美國3日在委內瑞拉的軍事行動，其中中國、俄羅斯、法國皆對美軍逮捕總統馬杜羅行動表達反對。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，「做賊喊抓賊，俄羅斯跟中國基本上死的也會說成活的，不過法國最喜歡搞這種窩裡反的事情了」。

    綜合外媒報導，聯合國安理會5日召開緊急會議，法國駐聯合國大使表示，包括美國在內的聯合國安理會5個常任理事國任何違反國際法的行為，都將侵蝕「國際秩序的根基」。安理會常任理事國的中國與俄羅斯則呼籲，聯合國機構應團結一致，共同抵制美國重返「無法無天時代」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，內容標題為「聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美『無法無天』」。葉耀元PO文直言，他是現實主義學者，「嚴格來說我根本不在意聯合國在吵什麼，畢竟『不會有實質改變現狀的能力』啊。再吵下去，川普很快又要說美國要不要來退出聯合國了（但九成不會，不用太擔心，因為聯合國還是扮演一個象徵意義以及可行的溝通橋樑）。」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「聯合國本來就是個笑話，俄羅斯打烏克蘭有處理嗎？中國新疆西藏問題有處理嗎？根本就是欺善怕惡的組織。」、「俄羅斯打烏克蘭表示？Am I a joke？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播