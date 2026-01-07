美軍逮捕委國總統引中俄批評 葉耀元酸：做賊喊抓賊

美國近日突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

聯合國安理會週一召開緊急會議，討論美國3日在委內瑞拉的軍事行動，其中中國、俄羅斯、法國皆對美軍逮捕總統馬杜羅行動表達反對。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，「做賊喊抓賊，俄羅斯跟中國基本上死的也會說成活的，不過法國最喜歡搞這種窩裡反的事情了」。

綜合外媒報導，聯合國安理會5日召開緊急會議，法國駐聯合國大使表示，包括美國在內的聯合國安理會5個常任理事國任何違反國際法的行為，都將侵蝕「國際秩序的根基」。安理會常任理事國的中國與俄羅斯則呼籲，聯合國機構應團結一致，共同抵制美國重返「無法無天時代」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，內容標題為「聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美『無法無天』」。葉耀元PO文直言，他是現實主義學者，「嚴格來說我根本不在意聯合國在吵什麼，畢竟『不會有實質改變現狀的能力』啊。再吵下去，川普很快又要說美國要不要來退出聯合國了（但九成不會，不用太擔心，因為聯合國還是扮演一個象徵意義以及可行的溝通橋樑）。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「聯合國本來就是個笑話，俄羅斯打烏克蘭有處理嗎？中國新疆西藏問題有處理嗎？根本就是欺善怕惡的組織。」、「俄羅斯打烏克蘭表示？Am I a joke？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法