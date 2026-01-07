劉世芳、鄭英耀遭中共列台獨份子威脅懲戒 陸委會：無效拙劣伎倆

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固份子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。（資料照）

中國國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，威脅實施懲戒，更將台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨幫兇打手」，揚言終身追責。陸委會今日表達最強烈抗議，嚴厲譴責國台辦破壞兩岸和平現狀，強調「中華民國內政部長、教育部長及檢察官是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，中共做法拙劣且無效」。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上聲稱，劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行累累，引起兩岸同胞的強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。

請繼續往下閱讀...

陳斌華聲稱，中方依據有關法律法規決定將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單，並實施制裁，禁止劉、鄭及其親屬進入中國及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭等關聯機構及有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，並將採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

對此，陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共當局此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固份子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會痛批，中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本。中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共當局挑釁兩岸穩定的作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法