    首頁 > 政治

    網紅「晚安小雞」出獄後將送中？ 中國國台辦：會依法處理

    2026/01/07 13:01 記者陳鈺馥／台北報導
    晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處2年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

    台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨服刑即將出獄，傳出可能會被柬埔寨政府直接引渡到中華人民共和國。中國國台辦發言人陳斌華今天說，「我注意到有關報導，我們會依法處理相關事宜」。

    曾因「自導自演綁架案」震驚網路圈的台灣網紅「晚安小雞」與友人「阿鬧」，於2024年2月在柬埔寨遭當地司法判刑，至今仍在服刑中；西港監獄方面日前向媒體證實，「晚安小雞」與「阿鬧」預計將在約40多天後服滿刑期。由於柬埔寨奉行一個中國原則，傳兩人恐被直接送往中國。

    對此，陳斌華今天在國台辦記者會上僅表示，「我注意到有關報導，我們會依法處理相關事宜」。

    我外交部昨日指出，本案已經由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關的司法及行政處置，也是由柬國政府辦理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論。

    外交部強調，該部一向以維護國人權益為最優先考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關機關及當事人家屬保持聯繫。本案如果當事人服刑期滿，將在尊重柬國司法及程序的前提之下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台。

