石崇良稱沒有少子女化辦公室 羅智強拿衛福部立院專報打臉

衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度。（羅智強辦公室提供）

民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制、衛環聯席會議上詢問衛福部長石崇良是否有成立少子女化辦公室？石回答，「本部確實沒有成立過」。不過，國民黨立委羅智強爆料，衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度；石則表示，我們沒有所謂的專案辦公室，這像一個專案小組。

羅智強詢問石崇良，石在答詢黃國昌針對行政院發言人說2017年在衛福部就已經有少子女化對策辦公室，結果石卻說沒有，到底是有還是沒有？石崇良表示，「在我的印象裡面是沒有成立辦公室」。

羅智強拿出衛福部106年10月16日到立法院進行「衛生福利部少子女化對策辦公室運作現況及政策目標達成進度 」專案報告，內容指「為因應少子女化相關議題， 本部內部成立少子女化對策辦公室，召集本部醫事司、心口司、社工司、保護司、綜規司、健康署、社家署、疾管署、健保署等相關單位，召開6次會議」。

羅智強詢問石崇良，他是看到什麼奇怪的靈異事件嗎？部長說沒有，但衛福部的專案報告說有，而且還開了6次會。石崇良表示，看起來我們沒有一個所謂的專案辦公室，這像一個專案小組這樣；羅則說，但衛福部連標題都是「少子女化對策辦公室」。

羅智強批評，民進黨政府面對少子女化辦公室的螺絲是掉到什麼程度？掉到有少子女化對策辦公室部長都不知道，請問6次開會之後，有沒有第7次？部長顯然你不知道，因為連有這個辦公室都不知道。這個是在2017年也沒有過去多久，民進黨執政白紙黑字寫106年10月16日，這是衛福部的專案報告。

羅智強說，這件事證明民進黨拯救少子女化根本是打假球，打假球假到主管部會都不知道自己有少子女化對策辦公室。石崇良解釋，少子女化的對策都是跨部會的，所以它的行動層級是在院的層級；羅則說，重點就是有嘛，連標題（少子女化對錯辦公室）都有嘛。

羅智強說，民進黨執政10年生不如死，有沒有這個少子女化辦公室有影響到台灣今天在民進黨執政之下，生育率爭到全世界最低第一名嗎？石崇良表示，生育率的下降確實這個是很嚴峻的，它的因素也很多。

羅智強說，今天為什麼大家關心搶救少子女化的問題，因為從一開始辦公室的成立就發現就變成羅生門，這就是讓大家覺得非常疑惑的事情；如果辦公室成立，行政院跟衛福部都搞不清楚的時候，那只能證明這辦公室真的是可有可無。請衛福部給一份報告，說明少子女化對策辦公室開了6次會議以後，第7次會議是什麼時候開的？

石崇良最後表示，衛福部一直都有在做最大的努力，但是這個結果沒有反映出來，確實是需要持續的再努力。

