為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    石崇良稱沒有少子女化辦公室 羅智強拿衛福部立院專報打臉

    2026/01/07 12:17 記者劉宛琳／台北報導
    衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度。（羅智強辦公室提供）

    衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度。（羅智強辦公室提供）

    民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制、衛環聯席會議上詢問衛福部長石崇良是否有成立少子女化辦公室？石回答，「本部確實沒有成立過」。不過，國民黨立委羅智強爆料，衛福部在立法院第九屆第四會期的專案報告，內容提及「少子女化對策辦公室」運作現狀、政策目標及達成進度；石則表示，我們沒有所謂的專案辦公室，這像一個專案小組。

    羅智強詢問石崇良，石在答詢黃國昌針對行政院發言人說2017年在衛福部就已經有少子女化對策辦公室，結果石卻說沒有，到底是有還是沒有？石崇良表示，「在我的印象裡面是沒有成立辦公室」。

    羅智強拿出衛福部106年10月16日到立法院進行「衛生福利部少子女化對策辦公室運作現況及政策目標達成進度 」專案報告，內容指「為因應少子女化相關議題， 本部內部成立少子女化對策辦公室，召集本部醫事司、心口司、社工司、保護司、綜規司、健康署、社家署、疾管署、健保署等相關單位，召開6次會議」。

    羅智強詢問石崇良，他是看到什麼奇怪的靈異事件嗎？部長說沒有，但衛福部的專案報告說有，而且還開了6次會。石崇良表示，看起來我們沒有一個所謂的專案辦公室，這像一個專案小組這樣；羅則說，但衛福部連標題都是「少子女化對策辦公室」。

    羅智強批評，民進黨政府面對少子女化辦公室的螺絲是掉到什麼程度？掉到有少子女化對策辦公室部長都不知道，請問6次開會之後，有沒有第7次？部長顯然你不知道，因為連有這個辦公室都不知道。這個是在2017年也沒有過去多久，民進黨執政白紙黑字寫106年10月16日，這是衛福部的專案報告。

    羅智強說，這件事證明民進黨拯救少子女化根本是打假球，打假球假到主管部會都不知道自己有少子女化對策辦公室。石崇良解釋，少子女化的對策都是跨部會的，所以它的行動層級是在院的層級；羅則說，重點就是有嘛，連標題（少子女化對錯辦公室）都有嘛。

    羅智強說，民進黨執政10年生不如死，有沒有這個少子女化辦公室有影響到台灣今天在民進黨執政之下，生育率爭到全世界最低第一名嗎？石崇良表示，生育率的下降確實這個是很嚴峻的，它的因素也很多。

    羅智強說，今天為什麼大家關心搶救少子女化的問題，因為從一開始辦公室的成立就發現就變成羅生門，這就是讓大家覺得非常疑惑的事情；如果辦公室成立，行政院跟衛福部都搞不清楚的時候，那只能證明這辦公室真的是可有可無。請衛福部給一份報告，說明少子女化對策辦公室開了6次會議以後，第7次會議是什麼時候開的？

    石崇良最後表示，衛福部一直都有在做最大的努力，但是這個結果沒有反映出來，確實是需要持續的再努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播