為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遇F-16夜航「殺手」空間迷向！ 空軍隊長哽咽：辛柏毅該做的都做了

    2026/01/07 12:16 記者王錦義／花蓮報導
    第五聯隊第27隊隊長周明慶上校（左）說明昨晚飛行狀況。（記者王錦義攝）

    第五聯隊第27隊隊長周明慶上校（左）說明昨晚飛行狀況。（記者王錦義攝）

    由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚疑因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，飛行員在19點28分22秒透過無線電喊三次「跳傘」，隨即在8秒後從雷達上光點消失，位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，空軍今早在記者會中指出，昨天查完記錄飛機的機身及發動機定檢，出廠迄今都沒有重大故障。

    依據錄音抄件顯示，當時有在原地盤旋來標定位置，剛好那時候雲層有影響，所以有回報沒有辦法目視到海面狀況，就持續在原地標定直到到達返場油料。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說，MMC資料有分好幾級，昨天的飛行路徑已經沒有顯示，所以沒有辦法參考姿態，F-16四大殺手就是空中相撞空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。

    第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說，空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」，其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，遭遇緊急處置有3個原則：保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地。不禁哽咽：「辛柏毅該做的都已經做了」。

    辛柏毅有保持飛機操作，有把情況報出來，他有盡可能盡速落地。周明慶上校說，所以現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救。目前依照光點消失的位置，以及長機當時有在空中做盤旋標定相關座標點，就當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，集中兵力進行擴散，重疊式搜索。

    空軍指出，該機機務狀況，機身鐘點機身鐘點為3894＋05小時，發動機總時間則為5447+40小時，上一次週檢出站時間為去年10月30日，出站後飛行時數為35＋20小時。目前先以F-16機型進行「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在空間迷向、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。

    對於「模組化任務電腦」（MMC）傳出疑似故障，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校指出，有清查該6700機近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況，然後針對該系統從鳳展專案購改完之後，針對有MMC故障的狀況，空軍都有每批去下載故障資料，把參數蒐集給美國，提供給美方去研析，也要求美方加速軟體的修正來提升系統可靠度。

    辛柏毅上尉是空軍108年班，飛行總時數611小時又25分鐘，駕駛F-16V總時數達到371小時又35分，該架F-16V戰機累積飛行總時數3,894小時，發動機累積運轉5447小時。

    昨天天氣狀況，基地風向是200度3浬，能見度9000公尺，狀況是小雨，1200呎有稀雲、2500呎裂雲、5000呎裂雲，海溫24.1度，海象5-6級，浪高0.9公尺，符合飛行訓練的派遣標準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播