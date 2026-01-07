遇F-16夜航「殺手」空間迷向！ 空軍隊長哽咽：辛柏毅該做的都做了

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校（左）說明昨晚飛行狀況。（記者王錦義攝）

由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚疑因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，飛行員在19點28分22秒透過無線電喊三次「跳傘」，隨即在8秒後從雷達上光點消失，位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，空軍今早在記者會中指出，昨天查完記錄飛機的機身及發動機定檢，出廠迄今都沒有重大故障。

依據錄音抄件顯示，當時有在原地盤旋來標定位置，剛好那時候雲層有影響，所以有回報沒有辦法目視到海面狀況，就持續在原地標定直到到達返場油料。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說，MMC資料有分好幾級，昨天的飛行路徑已經沒有顯示，所以沒有辦法參考姿態，F-16四大殺手就是空中相撞空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地，而夜航最容易發生的就是空間迷向與操縱撞地。

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說，空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」，其實辛柏毅昨晚已經知道他空間迷向，也報出來，同時檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，遭遇緊急處置有3個原則：保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地。不禁哽咽：「辛柏毅該做的都已經做了」。

辛柏毅有保持飛機操作，有把情況報出來，他有盡可能盡速落地。周明慶上校說，所以現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救。目前依照光點消失的位置，以及長機當時有在空中做盤旋標定相關座標點，就當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，集中兵力進行擴散，重疊式搜索。

空軍指出，該機機務狀況，機身鐘點機身鐘點為3894＋05小時，發動機總時間則為5447+40小時，上一次週檢出站時間為去年10月30日，出站後飛行時數為35＋20小時。目前先以F-16機型進行「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在空間迷向、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。

對於「模組化任務電腦」（MMC）傳出疑似故障，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校指出，有清查該6700機近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況，然後針對該系統從鳳展專案購改完之後，針對有MMC故障的狀況，空軍都有每批去下載故障資料，把參數蒐集給美國，提供給美方去研析，也要求美方加速軟體的修正來提升系統可靠度。

辛柏毅上尉是空軍108年班，飛行總時數611小時又25分鐘，駕駛F-16V總時數達到371小時又35分，該架F-16V戰機累積飛行總時數3,894小時，發動機累積運轉5447小時。

昨天天氣狀況，基地風向是200度3浬，能見度9000公尺，狀況是小雨，1200呎有稀雲、2500呎裂雲、5000呎裂雲，海溫24.1度，海象5-6級，浪高0.9公尺，符合飛行訓練的派遣標準。

