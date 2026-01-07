前北市府副發言人郭音蘭投入國民黨中正萬華初選 喊接棒「女力傳承」

郭音蘭今宣布正式投入國民黨中正、萬華區市議員初選。（取自郭音蘭臉書）

今年地方選舉將登場，台北市中正、萬華選區百家爭鳴，前台北市政府副發言人郭音蘭，今（7日）宣布投入國民黨中正萬華區市議員初選，郭說，要以十年中央到地方的歷練，接棒「女力傳承」的拚勁。

郭音蘭過去曾任北市府副發言人、台北市副市長辦公室主任研究員，去年10月從北市府離職後，轉戰立委徐巧芯辦公室擔任特助。

請繼續往下閱讀...

郭音蘭指出，根據觀光署2025年最新統計，中正萬華區的「西門町商圈」以7個月吸引超過1525萬人次，穩居北市最強景點榜首，中正萬華擁有多元魅力，從龍山寺的香火到中正區的日式建築，從南機場美食到潮流西門町，展現了無可取代的文化底蘊；但在這份美麗背後，也看見老舊社區迫切的需求、傳統市場轉型的挑戰，她在新北市府、立法院及台北市政府磨練10年，曾站在第一線處理新聞、教育、體育、市場與商圈等議題，這讓她明白愛一個地方不能只有口號，更需要專業與精準行動力。

郭音蘭也說，過去這段時間在徐巧芯團隊，讓她體會到民代必須具備「敢為民發聲」的衝勁與戰力。這份「女力傳承」的支持不僅是信任，更是沉甸甸的責任，她將帶著這份拚勁，為中正萬華的鄉親勇往直前。

她並提出四大核心政見，包括活化在地古蹟，打造深度文化觀光品牌，讓文化變現；扶植傳統市場與在地小吃，讓觀光客走進巷弄帶動基層經濟；加速推動都市更新與社福整合，打造老少安居的生活環境；將基層聲音帶進議會，秉持「市民大小事就是我的事」的服務精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法