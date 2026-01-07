高虹安數位科技城喊假的？ 竹市1/24發5000元消費金 人力總動員挨批

新竹市府將在1/24實體發5000元消費金，卻採投票模式動員公務員出勤發放，市議員曾資程諷高虹安數位科技城喊假的。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府規劃發放的5000元消費現金本月24日（週六）採投開票所模式，動員人力現場發放，有公家單位向市議員曾資程陳情指出，該單位16人被要求需動員15人支援，但當天是週六，單位內很多人有小孩家人要照顧，但長官要求必須出勤，市府稱職場友善都是騙人的。曾資程諷高虹安號稱理工女，竹市又以數位科技城自居，竟採動員人力最多的方式發現金，安居科技城都是喊假的。

曾資程說，台灣不是首次發現金，中央普發現金早已用「非現金化」方式進行，為何市府仍要採取大量現金、集中人力、勞師動眾的高風險、低效率模式發現金，不僅增加行政成本，也徒增現金運送與保管的安全風險。

請繼續往下閱讀...

再者市府強制要求當天週六出勤，卻完全沒有托育與家庭照顧配套。對家中有幼兒需照顧的基層人員，被迫在工作與家庭之間做出不人道的選擇。部分單位甚至被要求「16人出15人」這種近乎清空單位的動員方式，顯示市府規劃缺乏人力彈性與人性考量，突顯市府的命令式管理。

他要求市府檢討動員方式，不得要求特定單位實質「全員出勤」，且需提出完整托育或照顧配套措施或補助，且應檢討發放制度，以更安全、更現代化、更有效率方式執行。市府不該犧牲基層公務員的家庭與尊嚴。

陳情公務員提到，市府為發放5000元消費金，強迫基層職員當天週六要全體出勤，如此高的動員率，抹殺公務員有家庭因素請假的彈性空間。當天恰逢週六，學校、幼兒園及多數托嬰中心皆無服務。對家中無後援、需獨自照顧幼小子女的基層人員，被迫出勤導致孩子無人照看，有局處更下達「強迫補足名額」與「抽籤」指令，對有照顧需求者卻未提供定點臨托補助、也未開放眷屬休息區或彈性留守機制。

新竹市府將在1/24實體發5000元消費金，卻採投票模式動員公務員出勤發放，市議員曾資程諷高虹安數位科技城喊假的。（資料照，記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法