宜縣長提名之爭！吳宗憲稱非地方派系決定 張勝德重申由宜蘭人決定

國民黨籍宜蘭縣議長張勝德爭取黨內提名參選縣長，舉辦首場問政懇託會造勢，被支持者簇擁入場，聲勢浩大！（記者王峻祺攝）

宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，黨中央近期將進行協調。吳宗憲6日接受媒體聯訪時，表示誰出線應該由宜蘭人決定，「非地方派系或家族決定」，還提議要與張勝德公開辯論。張勝德今天重申「宜蘭人的事情，當然由宜蘭人決定」，協調機制並無辯論。

吳宗憲6日在立法院接受媒體聯訪時，強調黨主席鄭麗文希望協調、協調、再協調，目前就是等中央看什麼時候協調；由誰出來競選宜蘭縣長，應該由「宜蘭人」決定，而不是由地方派系或是家族決定。

吳宗憲說，他與張勝德間是「君子之爭」，並沒有任何的互相攻擊，最近會建議組發會，希望可以跟張勝德做一次公開辯論，利用辯論時間，來告訴宜蘭人我們的政策願景。

張勝德今天受訪坦言，不論是藍藍合或是藍白合都需要時間，趕快整合才能鞏固支持者力量，盼黨中央盡快協調，大家都當仁不讓，也都想要服務地方，協調不成就按照黨的機制進行民調，黨內人選出爐後，還要與白整合，相較民進黨選戰已開跑，時間真的不多。

「宜蘭人的事情，當然由宜蘭人決定！」他重申，黨的協調機制並無辯論，若要辯論也應該和民進黨辯論，各自闡述執政理念，而非「黨內政見辯論」，自己從政以來秉持服務選民初衷，近期也陸續舉辦懇託會，整合12鄉鎮市提出願景，爭取地方最大支持，「藍藍一定要合作」，才能贏得縣長最大勝選。

針對吳宗憲稱縣長人選「非地方派系或家族決定」一說。地方藍營人士認為，吳除「意有所指」也讓地方寒心，國民黨能獲勝選，派系團結極其重要且功不可沒，若最終推出人選不是最大公約數，要怎麼幫忙打選戰，基層的心聲，黨中央不能不聽。

