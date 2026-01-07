馬士元：國安遭受1949年以來空前威脅 幾乎重演俄襲烏前兆

內政部次長馬士元。（資料照）

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，內政部次長馬士元表示，我國國安遭受1949年以來空前的威脅，去年底解放軍侵略台灣的演習，「這一類的現象，幾乎重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆」；陸委會副主委梁文傑說，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。

國民黨立委今天上午首先祭出人海戰術登記程序發言，訴求召開公聽會，並要求今日委員會進度僅止於詢答，不應進入逐條審查；民進黨籍、內政委員會召委王美惠隨後宣布休息5分鐘，經朝野立委協商後，為讓修法更加周延，3月底前將由藍綠各召開一場公聽會，藍營隨後結束程序發言，進入詢答程序。

馬士元於口頭報告時表示，由於我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網路空間配合協力者及網軍，進行大規模的宣傳跟攻擊我國，「這一類的現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。」

陸委會副主委梁文傑表示，長期以來，中共對台統戰滲透無孔不入，嚴重威脅國家安全與社會安定，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的3倍之多，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道。

梁文傑說，政府雖然在民國109年修正國安5法，但層出不窮的共諜案件都顯示，當前的國安法制無法有效遏止這類案件的發生，法律構成要件皆有所不足，司法實務認定要件不一，有待相關法制進一步完備。

