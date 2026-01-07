助烏克蘭兒童挺過戰火嚴冬 義大利WeWorld主席：台灣是關鍵「生命線」

義大利國際非政府組織「WeWorld」主席馬可‧基薩拉（Marco Chiesara）7日出席外交部第6屆NGO領袖論壇發表主題演講，讚許台灣是世界關鍵的「生命線」。（記者王藝菘攝）

俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭兒童正面臨第四個戰火下的嚴冬。義大利國際非政府組織「WeWorld」主席馬可‧基薩拉（Marco Chiesara）今（7）日在外交部「NGO領袖論壇」發表主題演講，特別感謝台灣外交部與家扶基金會（TFCF）的資金支持與合作，強調這些夥伴關係是戰火中兒童的「生命線」（lifelines，或譯救生索）。

基薩拉指出，烏克蘭目前有近400萬流離失所者，其中190萬是兒童。隨著冬季加深，俄軍持續針對能源基礎設施進行飛彈與無人機攻擊，導致許多家庭在寒冷與黑暗中度過，嚴重影響兒童的生存與受教權。

基薩拉分享，去年9月在林佳龍見證下，台灣駐波蘭代表處與基輔市政府簽署備忘錄，並結合WeWorld與台灣家扶基金會，啟動了針對基輔地區弱勢兒童的整合支持計畫。 該計畫運用台灣外交部的資金，協助當地重建家庭式孤兒院（family-type homes）與機構設施，提供發電機、修繕門窗與屋頂，並提供心理支持服務。

目前該計畫已協助約130名居住在家庭式安置機構的兒童，以及200名在一般機構中的兒童，同時培訓了200名當地的社工與心理學家。基薩拉感性表示，「投資兒童不是慈善，而是正義」。他強調，孩子們不能等到停火才受教育，也不能等到選舉後才獲得心理創傷的照護，台灣的援助將「價值」轉化為具體行動，不僅是重建硬體，更是為了孩子們「重建童年」（rebuilding childhood），確保沒有孩子會因為戰爭而失去未來。

林佳龍也在致詞中提及此案例，指出這證明了透過結合NGO、INGO與外國政府的專業，台灣能建立國際合作平台，將台灣的價值觀轉化為具體且持續的國際行動。

外交部7日舉辦第6屆「NGO領袖論壇」，外交部長林佳龍致詞時宣布，外交部正計劃在台北成立「台灣INGO中心」（Taiwan INGO Center），期盼吸引更多國際非政府組織來台設點，讓台灣成為印太地區INGO活動的關鍵樞紐，落實「人人都是外交官」的理念。（記者王藝菘攝）

