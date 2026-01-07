檢察官陳舒怡列台獨打手幫兇 國台辦揚言「終身追責」

檢察官陳舒怡被國台辦列為「台獨」打手幫兇。（資料照）

中國國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入台獨頑固份子清單，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。學者痛批，中共目的是要造成司法界的寒蟬效應，意圖影響司法獨立，赤裸裸用政治手段介入台灣司法。

國台辦發言人陳斌華在新聞發布會上聲稱，「綠色司法打手」陳舒怡甘當「台獨」打手幫兇，羅織罪名，砲製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重。

陳斌華指出，特此面向兩岸社會繼續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據。我們將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，台灣部分法官審理國安案件，有些判決經常有利於中國，但這次被國台辦列入懲戒名單是完全相反，中共宣布追責高檢署檢察官，主要目的是要造成司法界的寒蟬效應，意圖影響司法獨立，赤裸裸用政治手段介入台灣司法。

洪敬富指出，這波懲獨名單涵蓋內政、教育到司法，中共在營造是民進黨政府迫害中配、綠色司法打壓，所以要嚴懲究責，並向國際社會展示中國主權及於台灣，只要司法官、檢察官不符中國所要的，都可能被列入懲戒，展現對台的長臂管轄。

據高檢署網站資料，陳舒怡擔任台灣高等檢察署重大國家安全及社會秩序案件督導小組執行秘書，依最高檢察署之指導，為檢察、國安、軍事、調查、警察、海巡等國安團隊之間的聯繫窗口，綜理國家安全行政業務；並偵辦國安案件，勇於任事。

