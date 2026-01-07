國防部公文連問候立委都標【無】 沈伯洋：增加過多行政負擔

民進黨立院黨團7日舉行「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。（記者叢昌瑾攝）

國防部元旦起實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密的問候也需標註【無】，外界質疑防範共諜成效。對此，立法院民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，他將與國防部討論，如何在守護國家安全的前提下，不要過多增加現有的行政負擔。

據國防部新制規範，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註，凡是洩密均依法送辦，最輕記過，最重可判死刑。但國防部並未公開宣導新制，導致國防部向立院報告總預算未審查的影響時，有立委質詢誤認【無】為「無影響」。

對此，民進黨團今天召開記者會，有媒體詢及國軍新制被認為過程繁瑣、能否有效防止共諜案。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，軍隊的組織比較嚴密、層級分明，因此對於資訊的分類加以維護，當然是作戰及備戰非常重要的一環，相較於其他公務機關的要求更高。

鍾佳濱認為，對於具體作為如何落實，如何讓執行者可以明確遵循，這有待進一步周延；國防機密是所有國家安全的重中之重，應該要被嚴格分級分類、加以守護落實。國防部可適度對外說明，或是在具體作法上如何與時俱進、予以精進。

沈伯洋則評估，國防部此舉可能是為了因應，以前整份公文皆列為機密，導致立委在質詢或調閱資料時較為繁瑣，因此將不同段落進行分類。

不過，沈伯洋坦言，這點會增加很多行政負擔，他或許會再與國防部討論，如何在守護國家安全的前提下，不要過多增加現有的行政負擔。

國防部新式「核密作業」規定細至公文的各段落，乃至開頭口頭性導言，都要標註機密等級。（圖取自國防部報告）

