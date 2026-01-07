為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    當年輕人大讚「伊朗幹得好」 沉默跨年之後中共最怕這件事

    2026/01/07 11:01 記者陳昀／台北報導
    上海民眾聚集告別2025，倒數完後沒有煙火也沒有燈光，非常空虛。（取自X）

    上週當全球正在歡慶2025年的跨年夜，中國北京、上海等主要城市卻接連取消煙火、限制群眾活動，隨處可見軍警高度戒備、氣氛異常冷清，雖然有人解讀與中國對台發動軍演有關，但國安人士認為，真正的核心在於中方國安部憂心伊朗反抗暴政會在中國引發共鳴，經濟內捲造成的欠薪潮，可能在農曆年前引發社會騷動。

    社群媒體Threads、X平台等流傳的影像顯示，中國大量取消或限制跨年夜活動，或者根本沒有施放煙火或燈光秀，與全球其他國家的歡慶氣氛形成強烈對比。包括北京有多處跨年地標，倒數前10分鐘突然宣布取消活動，並出動大批軍警上街，動員數量與稀疏的群眾形成驚人對比，這種預防性維穩也凸顯中共對內部局勢的掌控處於高度敏感。

    國安人士指出，近期中國社群平台如Bilibili、微博等高度關注伊朗各地的騷動，儘管中國官媒將情勢描述為政府「平復反動」，網友的反應卻呈現截然不同的風向，中國年輕人高度關注「推翻反抗暴政」，甚至留言大讚「伊朗幹得好」、「就是要這樣抵抗不義」，且討論熱度持續上升中，這也讓中國政府備感壓力，進而將跨年活動降溫、發動軍警維穩。

    國安人士認為，中國經濟內捲導致欠薪狀況，不穩定態勢陸續發生，特別過年前可能是個騷動點，中國網友會不會因此站出來聲援伊朗抗議派，甚至重演前年「河南大學生夜騎」那類無預警、高度滲透力的群體行動，令中方高度擔憂。

    被問到中方這股內部壓力有無可能轉嫁到區域或我國？國安人士指出，或許不那麼一定，目前北京的首要任務是藉由跨年這個時間點，深化內部維穩的力道，先透過降溫，撲滅任何可能演變成抗爭的火星，這場「安靜的跨年」正是中共維穩機器高速運轉的縮影。

    南京出動大量警力上街，可以看到警方封鎖孫中山銅像，團團圍住不讓人靠近。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

