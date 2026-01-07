為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦將劉世芳、鄭英耀列台獨頑固份子 學者痛批︰秋後算帳

    2026/01/07 10:43 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，依法實施懲戒。（翻攝直播）

    中國國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，依法實施懲戒。（翻攝直播）

    中國國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，依法實施懲戒，禁止劉、鄭及其親屬進入中港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國牟利，揚言終身追責；學者痛批，中共做法擺明是在秋後算帳。

    國台辦發言人陳斌華在例行記者會聲稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行累累，引起兩岸同胞的強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

    陳斌華指控，劉世芳赤裸裸宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持參與兩岸交流合作的人士，迫害在台的中國配偶，極力給予兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。

    陳斌華更說，鄭英耀大肆鼓吹謀獨挑釁言論，組織編撰台獨教材，毒害島內青少年，阻擾兩岸教育交流合作。劉、鄭台獨思想頑固，涉獨行為囂張，謀獨行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

    陳斌華聲稱，中方依據有關法律法規決定將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單，並實施制裁，禁止劉、鄭及其親屬進入中國及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭等關聯機構及有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，並將採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

    陳斌華說，歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉、鄭的違法犯罪線索。依法懲治極少數台獨份子，是為了從根本上維護國家主權和領土完整，保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪批評，內政部是中配除籍的主管機關，劉世芳所轄業務涉及入籍、定居證等，中共做法是在秋後算帳。至於懲戒鄭英耀，中共認為教育部在「去中國化」，這波懲處極具針對性的，懲罰主管內政、教育機關的首長，中國加大力度在彰顯對台灣有管轄權。

