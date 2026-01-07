為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    為失事飛官祈福 國民黨團：立即編軍人加薪預算才能提升實質戰力

    2026/01/07 10:38 記者劉宛琳／台北報導
    空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

    空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

    昨晚（6日）空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。立法院國民黨團今天表示，為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。國民黨團重申，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升國軍實質戰力的良策。

    國民黨團指出，昨晚出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障。現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

    國民黨團表示，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

    國民黨團表示，而當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

    國民黨團提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。

