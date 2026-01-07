全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委

空軍一架F-16V單座戰機昨晚在花蓮外海執行訓練任務時故障，上尉飛行官辛柏毅緊急跳傘。（資料照）

空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。

空軍司令部所屬花蓮基地駕駛機號6700的F-16V戰機飛官辛柏毅，昨晚6時許執行「夜間航行」訓練任務時，於7時29分疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控。空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署已全力投入搜救。

民進黨團今天上午召開記者會，首先呼籲國人一起集氣，讓國軍官兵都能平安歸來。媒體提問，自動防撞地系統的加裝進度，是否因總預算或國防預算遭在野黨杯葛而受阻。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，黨團首先期待國軍官兵弟兄能平安歸來，這是最重要的事情；至於機械的討論，當然會與整體國防資源的充足與否有關，整體詳細原因仍須尊重國防部的調查。

沈伯洋補充說明，人員平安歸來是最重要的事情，事故原因仍待日後調查，但黨團仍希望國防預算及總預算能盡快付委，以維持國家正常運作。

針對防撞系統的安裝進度，沈伯洋指出，「鳳展專案」不管是F-16A或F-16B，都有進行新型的升級套件，也就是有不同的莢艙，按順序不斷的在做；國軍此前曾回應系統整合尚未完全結束，因此不能完全稱之為F-16V，至於該架失事戰機的具體升級狀況目前尚不了解，但相關升級當然不會停止，這對國軍安全而言是重要的事情。

對於有網友將事故歸咎於藍白立委擋預算，鍾佳濱表示，民主國家言論多元開放，網路言論很多，背後是誰所為仍須深入了解；但國人都很清楚，真正的台灣人民會在關鍵時刻，與捍衛國家安全的官兵弟兄姊妹站在一起，事故原因仍待調查，全民一致支持國防是不變的信念。

鍾佳濱也提醒，敵對勢力恐藉由各種事件，不斷影響台灣社會認知，因此要非常審慎地看待網路上的每一種發言，不宜擅自做出斷論。

