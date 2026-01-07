黃國昌指政院稱衛福部2017成立少子女化辦公室 石崇良：沒有成立

衛福部長石崇良與民眾黨立委黃國昌。（取自國會頻道）

藍白兩黨日前共推「台灣未來共同帳戶」政策草案，要為孩子在18歲錢存第一筆金，民眾黨立委黃國昌當時質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，遭行政院打臉稱2017年就已成立。黃國昌今在立法院司法及法制、衛環聯席會議上詢問衛福部長石崇良是否有成立少子女化辦公室？石坦言，「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

行政院發言人李慧芝去年25日表示，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

黃國昌表示，他之前曾指出，少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院發言人出來說有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立了半年的資料，「要你們交資料到現在不交，現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？今天下班以前送來有沒有問題？」

石崇良坦言，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」；黃國昌質疑，那為什麼行政院說有？石回應，在院層級的話，他們有「少子女化對策計畫」。黃國昌再指出，行政院發言人說「衛福部有成立少子女化辦公室」，怎麼一個政府單位說詞，上面、下面不一樣？

黃國昌再問石崇良，到底有沒有成立？石崇良表示，在署和部的時代是沒有。黃詢問，所以2017年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石回答：「我在我的印象裡面沒有成立這個」。黃表示，沒有成立，講得非常的好，今天衛福部的部長公開打臉行政院說謊。

黃國昌要求衛福部下班前正式回函給他，石崇良表示沒有問題。黃說，「你就回函給我，說從來沒有成立過少子女化辦公室，所以黨團要的資料你們無從提供，因為從來沒有成立過少子女化辦公室」。石崇良重申，本部確實沒有成立過。

