臉超腫！胡錫進嘲川普無暇顧台海 遭自家人酸爆：只有這3國能斬首

中國媒體人胡錫進。（彭博資料照）

美軍活捉委內瑞拉總統馬杜羅，引發外界擔憂中共恐對台動武，對此，中國媒體人胡錫進昨天（6日）說，川普政府正陷入接管委內瑞拉、格陵蘭島問題等泥淖，無暇顧及台海，解決台灣問題的戰略主動權更加牢握在中共手裡。不料這番言論遭大批中國網友打臉，並稱目前能做到斬首的國家只有美國、以色列、日本。

胡錫進在微博指出，台灣問題絕對是中國內政，委內瑞拉發生的事情與台海無關。但國際上的對比聯想，對中國最終解決台灣問題將是有利的，因為美國的做法會極大削弱台海爆發戰爭時，美日動員西方採取實際抵制行動的能力。

胡錫進續指，美國抓捕馬杜羅的成果越烜赫，川普「漂亮接管」的壓力越大，同時，防止川普對格陵蘭島下手，也成歐盟的當務之急。因此「台灣太遠了，美國和歐洲自己的事情都理不清楚」，「中國按照自己的時間表和路線圖解決台灣問題的外部環境，在朝著更加有利的方向變化」，「解決台灣問題的戰略主動權愈發牢牢掌握在中國的手裡。」

眾多中國網友不認同胡錫進的說法，紛紛留言「幹就是，還費那麼多話幹嘛呢？」「如果吹牛上稅的話，你要繳多少牛逼稅？」「這句話很好聽，可惜不管用。」「（解決台灣問題）我們已經牢牢掌握了77年的主動權。」

另有網友質疑「這次我比較奇怪的是，委內瑞拉買的中國反隱身雷達為什麼沒有起作用？」「委內瑞拉的全天候戰略夥伴去哪了？」「2035年高鐵能修到台北嗎？自己游過去吧」「笑了，美國絕對不會因為拉美的牽制而放鬆對台海的支援。」

