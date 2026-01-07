北市營養午餐全面免費「錢在哪？」 何孟樺批市政會議變蔣萬安許願池

民進黨議員何孟樺質詢。（資料照）

台北市長蔣萬安昨天在市政會議宣布國中小營養午餐全面免費、導師減課一節並提高導師費、充實增加學校專責行政人力、增加教師心理諮商服務，民進黨籍台北市議員何孟樺今（7）天表示，這4點都是議會長期呼籲，而蔣萬安始終不肯應允的，卻在選前一年宣佈上路，難免讓人有3年一事無成、一朝政策買票之感；即便真是政策買票，蔣萬安也應該回答財源在哪裡？

何孟樺說，市政會議本應該是議決市府重要政策的場域。正常情況下，每一個到了市政會議的政策，都應該早已經經過多次會前會，有法規調適、經費匡列與實施時程。但是3年來，議會從蔣市長口中聽到的市政會議宣示，往往看不到經費，也不曉得期程。市長的口號滿街跑，市府的職員被嚇到跑。

她舉例，去年10月底宣佈「校校有公托」，蔣萬安宣佈時，政策八字還沒有一撇，沒有場地、沒有經費，沒有預算。消息一出，社會局與教育局人仰馬翻，連滾帶爬，花了兩個月才勉強擠出在12區各一所學校增設公托的規劃。至於明年、後年的規劃？什麼時候會達到197校，校校有公托的目標？社會局不敢保證，只能說，再視情況「滾動修正」。本來應該作為政策上路前最後把關的市政會議，竟搖身一變成了「市長寶寶」的許願池。

何孟樺表示，這次營養午餐免費與「教育革新三箭」也是如此。每一項都需要經費的支出，這些支出卻沒有一項編列在今（115）年度的預算裡面，到目前只知道國中小營養午餐全面免費要20億元，教育局長湯志民說要從新增的統籌分配款裡爭取。

然而，根據市府在12月中提供給議會有關新增統籌分配稅款的規劃，給教育局的20億是要用在老舊校舍改建，又從何生出支應營養午餐免費政策的20億呢？難道拿著孩童的安全來換嗎？就算如此，其他三支箭的經費又在哪裡呢？新提出的政策與不到1個月前的經費規劃互相衝突，這樣的領導力適合繼續待在市長的位置上嗎？

何孟樺說，一個任職3年的市長，本應是成熟穩重，按部就班。但蔣萬安仍舊是慌慌張張，匆匆忙忙。連經費來源都還沒有確定，就對外宣示重大政策，就像沒有麵粉卻要畫大餅兜售；沒有鮮奶油卻要賣生日蛋糕。宣布政策時，說得像是要上一桌全牛，實際上在議員、媒體們追蹤後，得到的卻是一包充滿空氣的牛排口味洋芋片，中乾外強，虛有其表。

市府12月中提供給議會有關新增統籌分配稅款的規劃，教育局分配20億進行老舊校舍改建。（取自何孟樺臉書）

