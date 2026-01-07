張啟楷喊蓋輕軌卻擋預算 李忠憲痛批：前後行為無法自圓其說

民眾黨立委張啟楷。（資料照）

藍白陣營方面兩黨定調「藍白合」共推最強人選，民眾黨提名立委張啓楷備戰年底的嘉義市長選舉，成功大學電機系教授李忠憲表示，他從嘉義高中畢業，深知交通就是嘉義發展的命脈，不過近期看到張啟楷訴求中央蓋輕軌，但他仍配合國民黨進行「無差別擋預算」，痛斥其「前後行為無法自圓其說」。

李忠憲發文提及，「給我輕軌，其他一切免談。」這是他最近在嘉義市常常看到的掛牌。

李忠憲指出，為什麼會有人把話說到這麼重？因為大家心裡都很清楚，交通就是嘉義發展的命脈。但很諷刺的是，這正是張啟楷現在主打的地方訴求之一。然而在立法院，他卻配合國民黨進行「無差別擋預算」，從鐵路高架化到TPASS通勤月票，一項一項，影響的都是嘉義年輕人與通勤族的未來。現在，卻想回來當嘉義的市長！

這不是立場不同，而是前後行為無法自圓其說。更讓人無法接受的是：他是嘉義高中畢業的。我也是。「所以我想很誠懇地呼籲我們的校友們：不要支持這樣的人。」

這無關政黨，也不是統一或獨立的問題，而是最基本的判斷，一個曾在關鍵時刻，對家鄉發展踩煞車的人，不該再回來要求嘉義人，把未來交到他手上。

不少網友看到貼文後留言，有人說「一個不會塞車的城市，要什麼輕軌啦；需要的是，更便捷的高鐵跟市區的交通」、「鐵路經濟帶來 就醫、商業、觀光！值得期待」，還有網友理性回應「説實在話，先不算興建成本，就光是營運成本，都不是嘉義市負擔得起的。如果相信科技進展的速度，無人駕駛的（中小型）巴士才是嘉義這種小型都市結合周邊廣懋鄉村的王道（此處強調無人駕駛，是因為駕駛終將難尋、成本高企）」。

