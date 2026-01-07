中共想斬首台灣總統早公諸於世 黃暐瀚：盡全力提高攻台難度就對了

部分輿論認為，中國可能「有樣學樣」去「綁架」或「斬首」賴清德。黃暐瀚提到，這種說法讓他很驚訝，因為中共想斬首台灣總統早就是明擺著的事，何需鼓勵？盡全力提高中共攻台斬首難度就對了。（美聯社）

美國政府3日擒獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，台灣內部有部分輿論認為，中國可能「有樣學樣」，「綁架」或「斬首」總統賴清德。資深媒體人黃暐瀚7日在臉書發文提到，這種說法讓他很驚訝，因為中共想斬首台灣總統早就是明擺著的事，何需鼓勵？盡全力提高中共攻台斬首難度就對了。

黃暐瀚表示，馬杜羅事件後有很多人擔心，此事件可能會引發中共有樣學樣，也對台灣進行「斬首行動」，這說法讓他很驚訝，中共想要斬首台灣總統是早就明擺著的事、從來不怕人知道，何須鼓勵？

黃暐瀚提到，中共在2015年的朱日和基地軍演中首次出現一比一的「台灣總統府」模擬建築，10年後日本媒體透過衛星再看，朱日和已經不只一棟總統府，而是整個博愛特區都蓋出來了。美國三角洲部隊模擬如何斬首馬杜洛，還是私下演練；中共對世人宣告要進攻台灣總統府，早就已經十多年。

黃暐瀚提及，《經濟學人》雜誌一篇專文提到，這次馬杜羅事件顯露出中國缺乏對抗美國的「實力」與「決心」，台灣身為「被威脅者」，我們不知道對岸會不會動手，或是什麼時候會動手，我們能做的，就是「加強軍備、提高戰備、做好準備」。

黃暐瀚強調，正如孫子兵法有云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，盡全力提高中共攻台斬首的難度就對了。

