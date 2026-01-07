為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    屏東這鄉難回萬人 選區縮減地方人士推估席次變這樣

    2026/01/07 10:09 記者陳彥廷／屏東報導
    南州鄉公所及鄉代會。（記者陳彥廷攝）

    全國面臨少子化，屏東至少會有新埤及南州2鄉預估無法回到萬人門檻，鄉代表席次將大幅減少，屏東縣選舉委員會因應，南州鄉鄉代表選舉區從4個縮減為3個，席次數雖然要5月人口出爐才能確定，但坊間目前預測各區席次將呈現「一大兩小」的態勢。

    據戶政事務所統計，去年12月人口已不足9600人，2年半少了400人，由於根據目前法令，若是設籍少於萬人，鄉代表席次將一口氣減少4席，南州鄉代會將從11席減至7席。

    屏東縣選舉委員會照規定於選前1年進行選區檢討，去年12月公告南州鄉原本的4個選舉區將減為3個，原第二選區的仁里、溪北村併入溪洲村、溪南村、七塊村、萬華村的選區，成為新的第一選區，原本米崙村、壽元村的第三選區及同安村、南安村的第四選區，區域不變，但順序分為第二及第三選區，且並未公佈新的席次數。

    至於新埤鄉則是在本屆選舉前創下力挽狂瀾的例子，在2021年的12月時，因為人口顯不足達萬人，已公告鄉代選舉區只剩兩區，不過，鄉公所當時祭出振興金措施吸引鄉親回流，成功站回萬人門檻，最後是在2個選區選出11席代表，代表席次未變動，不過，由於南州並未有類似振興金的誘因，年底選舉不意外將與新埤鄉同屆一起減少4席，目前據估新的第一選區為4席、第二選區為1席、第三選區為2席「一大二小」選區。

