    首頁 > 政治

    最速解決TPASS斷炊辦法 簡舒培：蔣萬安快打電話給同黨立委

    2026/01/07 10:03 記者何玉華／台北報導
    簡舒培指出，基北北桃TPASS每日約有150萬人次使用。（取自簡舒培臉書）

    簡舒培指出，基北北桃TPASS每日約有150萬人次使用。（取自簡舒培臉書）

    國民黨、民眾黨拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，民進黨籍台北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，連資源最多的台北市，也只能用去年的剩餘款苦撐到1月底；她說，台北市長蔣萬安不能整天只會喊「希望中央溝通」，只要拿起手機打電話給同黨立委溝通，就是解決TPASS斷炊最有效率的辦法。

    簡舒培表示，2025年TPASS每月銷售量約55到60萬張，代表至少超過50萬民眾固定使用；基北北桃TPASS「每日」平均使用約150萬人次，補助支出約1700萬元。根據台北市交通局資料，2025年的經費裡，初估中央及地方補貼款約63億，其中中央分攤55%、約35億元、地方分擔45%、約28億，台北市則分攤約14億元。

    簡舒培說，2026年都上班幾天了，中央總預算案遭藍白惡意杯葛無法交付委員會審查，也導致中央補助款無法撥付地方，基北北桃只能用去年的7億剩餘款先行支應；依照過去每月約5億1000萬元的補助支出，TPASS只能撐到1月底就會斷炊，衝擊的絕對不是可以有司機載著上下班的蔣萬安，而是基北北桃通勤族的荷包和交通權益。

    簡舒培表示，請蔣萬安告訴台北市民，TPASS政策要持續下去，每天1700萬的補助缺口誰來負責？是蔣萬安要出？還是從國民黨黨產支付？總不會要市民或運輸業者自行吸收吧？TPASS面臨斷炊最核心的問題，不就是國民黨跟民眾黨在立法院預算會期不審預算，反而忙著推「福國民黨、利民眾黨」的各種荒謬違憲法案，刻意杯葛中央總預算，導致總預算遲遲無法付委審查、補助無法撥付？

    簡舒培說，台北市有5個國民黨立委，蔣萬安不能整天只會喊「希望中央溝通」，想解決TPASS斷炊窘境，最有效率的辦法是趕快拿起手機，打電話跟同黨立委溝通，叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益。

