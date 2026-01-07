諷黃國昌昔稱選捷安特而不是台積電 四叉貓：財經方面別聽他建議

四叉貓發文諷刺，現任民眾黨主席黃國昌（見圖）在10年前曾稱，會選1000個捷安特而不是1個台積電，當時翟本喬還發文支持黃的說法。四叉貓直言「提醒大家，財經方面不要聽黃國昌跟翟本喬的建議」。（資料照）

2026年第2個交易日，台股就在台積電領軍下衝破3萬點大關，改寫多項歷史紀錄，網紅四叉貓發文諷刺，現任民眾黨主席黃國昌在10年前曾稱，會選1000個捷安特而不是1個台積電，當時翟本喬還發文支持黃的說法。對照今日的台積電表現，四叉貓直言「提醒大家，財經方面不要聽黃國昌跟翟本喬的建議」。

四叉貓在臉書PO出翟本喬於2016年2月間的發文截圖，並指10年前，台積電市值3.8兆，捷安特市值800億，那時黃國昌說會選擇1000個捷安特，而不是1個台積電，當時翟本喬發文稱「1000個捷安特是80兆，有人會不選1000個捷安特嗎？」翟本喬在文中還提到「黃國昌被我罵了就會下台嗎？不會嘛！他只會改進啊！所以有什麼好擔心的？」

四叉貓直言，如今過了10年，今天（2026.1.7）新聞報導台積電市值飆破54兆，捷安特今日市值則是343億，今天的市值比率，1個台積電等於1574個捷安特，「真的有笨蛋不選台積電嗎？」他也為此諷刺「提醒大家，財經方面不要聽黃國昌跟翟本喬的建議」。

目前在翟本喬的該篇發文底下也可看到，網友紛紛前往留言朝聖，還有人稱「他會改進嗎？呵呵，9年後.... 你也一樣」、「朝聖一下投資明燈」、「很傷心當年沒看到這篇，不然我一定會直接買兩張台積電」。

