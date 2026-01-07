政局僵持像所羅門王審判 胡采蘋籲降溫情緒、理性迎戰2026

胡采蘋。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

國內政治角力動盪，中央總預算案遭藍白立委卡關，至今仍未審查通過。對此，財經網紅胡采蘋表示，這段時間大家都很憂心政局，很多人問她為什麼不寫政治文了，因為她覺得現在的局面有點像是「所羅門王的審判」，特別需要耐心，情緒需要降溫，因此比較少講。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，聖經故事「所羅門王的審判」中，兩個婦人爭奪一個嬰兒，她們都堅持嬰兒是自己的孩子，僵持不下，最後所羅門王說，那只能把嬰兒劈成兩半，一人一半。其中一個婦人說這很公平，另一個婦人說，萬萬不可，孩子不要了，給對方吧，請千萬不要劈了孩子。所羅門王於是知道了誰是真母親。

胡采蘋坦言，這段時間她一直在看民調，民調呈現出來的情況就是所羅門王，「我覺得民眾是非常迷惘、困惑的」，例如：去年12月份的美麗島民調，幾乎所有的題目都倒向不利於執政黨的結果：「57％民眾不認為賴總統能解決憲政僵局、49％民眾支持立法院對卓榮泰內閣倒閣、60％民眾不認為總統或閣揆能自行決定，是否要接受立法院已經三讀通過的法律」。

這個結果看起來好像非常糟，然而非常神奇的，在「如果立法院倒閣，賴總統應該怎麼做？」這個問題上，竟然有43％的人認為應該解散國會，重選立委，比認為只要換掉卓院長的39％更多。

更神奇的是，在幾輪問題都非常不利於執政黨的情況下，竟然有31.4％的受訪者仍然表態支持民進黨，支持國民黨只有19.7％，民眾黨是12.5％，藍白僅僅領先0.8％而已。

這是很奇怪的結果，因為通常幾輪大魔王問題問下來，願意表態支持民進黨的人應該會下滑不少，然而支持率並沒有顯著落後。

這個結果說明了，現在朝野僵持不下，民眾其實對兩邊都不滿，現在的政局真的非常像是兩個婦人爭奪嬰兒，所羅門王不知道怎麼判，因此我自己會希望能安撫同溫層的情緒，不要再升高對立情緒。

真母親在這時候更要冷靜，要用智慧解決問題，我們是一定不能讓我們的國家被劈成兩半的。我完全理解大家的焦慮、不滿，但是我們的情況並沒有非常壞，卻也沒有非常好，現在有點像是一個平局，這是最考驗智慧的時候。

胡采蘋直指，「我真的很希望大家能更有耐心，用更多的說理、數據、事實，有耐心的去證明誰才是應該要被選擇的，降低動用情緒的機率，雖然我完全理解大家為什麼會有情緒，但情緒不能幫助我們。（真的很生氣的話，本來要生氣兩次的，改成生氣一次，這樣就會減半了。）」

2026的縣市長選舉會是下一個大型戰場，縣市長初選和徵召的工作已經進入熱區，目前提名的人選都在安全不出錯的範圍，剩下就是最困難的台北、桃園，以及嘉義、台南、高雄這些縣市的初選。

胡采蘋坦言，她的建議是在台北、桃園這種，戰局可能非常不利的地區，必須要徵召衝突性低的人選，最好是藍白也在一定程度上能接受的人，並且要排除「戰將型」的人選，避免成為箭靶，最後拖累中南部選情。

台北市長她支持徵召立委王世堅，因為王世堅是中間選民也能接受的人，而且他非常有娛樂性，在這一個我們很可能選不贏的戰場上，必須要用一個能在中間選民和娛樂化年輕世代中加分的人。

就算台北選不贏，但是台北市選得好，中部選情就會比較明朗，現在盧秀燕的施政備受質疑，綠營並不是沒有機會在中部勝選。桃園市長她支持徵召法務部次長黃世杰，因為他是非常了解地方，非常有水準的政治家，他的優點就是不會在選戰中出錯，不會拖累中南部的選情，就算桃園輸，我們也有機會贏台中，這會是整體佈局的重點。她自己曾經跟黃世杰的夫人一起工作過，他們都是很能幹、有水準的人。

然而在南部這種我方贏面較大的選區，她認為應該要選擇對黨內忠誠，能夠貫徹中央意志，幫助中央打全面戰爭的人選，尤其是在財劃法的風險下，南部諸侯一定要可控，也要有力挺中央之心，否則接下來2028會非常困難。

因此台南市市長的初選，她認為林俊憲是最好的選擇，論述能力佳，能面對全國性媒體，說服力不是其他候選人可以相比，這對2028會有很大幫助。

而且林俊憲對黨內忠誠度高，也能不問理由的扛起中央所交付的任務，沒有藍綠兩邊游移的問題，不會導致地方政局的複雜性。我知道很多南部鄉親很著急，包括我的大學同學，一上台北見到我就哇哇叫，真的是要初選團結支持林俊憲。嘉義縣初選唯一支持蔡易餘，而且我相信他會贏，同時具備對黨內忠誠，又能被中間選民接受的特質，這是非常難得的候選人。

胡采蘋指出，「至於高雄市的初選我沒有意見，高雄這幾年的政績全台灣人都看在眼裡，不管誰出線，政績會說話」。

胡采蘋最後說，去年僅管有很多不如人意的事情，但是台灣總能關關難過關關過，我們大家無論如何要冷靜下來，用大量的說理、資料和證據去說服，把情緒降低下來，為2026、2028做最好的佈局，贏得所羅門王的判決。只要團結起來，為我們的國家爭取最好的未來，我相信我們還是會贏。

