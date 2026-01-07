空軍F-16V戰機花蓮外海失聯 海巡持續搜救

海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

空軍花蓮基地機號6700之F-16V單座戰機昨（6）日18時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面10海里處失聯。海巡署昨晚就派遣3艦及6艇在事故海域搜尋，海巡署今早指出，今天持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。

現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺。

