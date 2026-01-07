為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    空軍F-16V戰機花蓮外海失聯 海巡持續搜救

    2026/01/07 09:46 記者王錦義／花蓮報導
    海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

    海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

    空軍花蓮基地機號6700之F-16V單座戰機昨（6）日18時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面10海里處失聯。海巡署昨晚就派遣3艦及6艇在事故海域搜尋，海巡署今早指出，今天持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

    海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。

    現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺。

    海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

    海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播