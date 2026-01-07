國安法修法禁鼓吹「武統」挨批箝制言論 梁文傑：不能雙重標準

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，其中院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰100萬元」，遭在野黨批評箝制言論。對此，陸委會副主委梁文傑表示，法律不容許個人在網路上威脅搶劫或放火，就更不應容忍鼓吹外力侵略或消滅台灣的言論，這個不能雙重標準。

行政院版增訂「參與組織」不法態樣、修正「發展組織罪」構成要件、分設層級化處罰及加重處罰規定、規範中間人責任、提前剝奪退休給與，遺族亦適用之。此外，草案也增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，明定任何人不得公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

請繼續往下閱讀...

媒體會前詢問，若支持以武力改變台灣主權，將列入這次修法的違法範圍，但有人疑惑，是不是「支持和統沒關係，但武統就有關係」，以及判定的機關為何？

內政部次長馬士元回應，只要是支持、鼓吹武力戰爭來加諸於台灣，這都是這次國安法修法的主要範圍。對於判定基準，內政部會跟包括陸委會、法務部等單位，還有參考國際上過去對於這類言論的判定經驗，還有國際公約上的規定做判定，「我想它不是一個刑事處分，它是行政處分，所以行政處分基本上是可以請求救濟的。」

對於野黨批評此修法箝制言論，梁文傑表示，「如果我們沒有辦法容忍，個人在網路上說要去你家搶劫、要去放火，這在法律上是會被禁止的；如果說個人在網路上說希望誰誰誰能夠打過來打台灣、把台灣消滅掉，你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準。」

此外，民進黨立林宜瑾日前提案將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發「兩國論」討論。梁文傑對此表示，「兩岸人民關係條例」是很重要的法律，任何修正都要取得社會共識才行，站在陸委會的立場，任何修正都必須要社會的討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法