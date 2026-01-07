辛柏毅家人「哭到瘋掉」 發文淚求「拜託你撐住並回家好嗎」

海巡署派船艦漏夜搜救。（海巡署提供）

空軍第五聯隊29歲飛官辛柏毅昨晚飛行訓練出事，在花蓮豐濱鄉外海跳傘失聯，國軍機海巡單位徹夜搜救到天明卻等不到佳音，家屬都哭腫雙眼，辛柏毅妻妹發文淚求：「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎？」

辛柏毅與同樣在花蓮基地任職的上士行政妻子去年5月20日結婚，新婚才半年，最近才剛剛前往北歐芬蘭度蜜月回來，歸建花蓮基地不到48小時，執行任務卻失聯！

辛柏毅妻妹今天凌晨發文「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家，「拜託全世界幫我們家小辛集氣！！讓他平安回家吧！！！」，還貼出一張兩人剛度蜜月回花蓮時，穿著情侶貓耳朵裝一起回來的照片，直呼「你們真的很可愛」。

今天一早辛柏毅妻妹再度發文「我們全家都沒睡啦，等你到現在怎麼還沒有消息」，除了瘋掉、除了祈禱還能做什麼。拜託你平安回來，求你了姐夫，每一分每一秒我們全家都快要熬不過去了」、「姐夫，我姐想你想到快瘋掉了，快回來」！

貼文下方有大批網友幫忙集氣、向天父及各路神明祈求平安，還有人貼出最新搜救進度和出海方向，希望前往幫忙的船隻「注意海上油污」。

