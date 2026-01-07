批柯黃政治語言操弄支持者心理 吳靜怡：配合境外網軍灰色作戰？

吳靜怡質疑柯文哲與黃國昌持續用「制度威嚇化、司法不可信、制度操控陰謀論」等語言，讓白營支持者長期處在「被迫害、被清算、隨時會出事」的心理狀態，認為小草的道德意識恐怕已經被仇恨焦土了。（資料照）

針對PTT鄉民揭露，有網友留言宣稱要殺賴總統，經報案調查卻發現，該名網友竟非境外網軍而是大學生，媒體人吳靜怡發文直言，從5610則留言的行為模式觀察，可見多次在極短1、2分鐘內完成高密度留言，質疑背後是否有組織運作？她也質疑柯文哲與黃國昌持續用「制度威嚇化、司法不可信、制度操控陰謀論」等語言，讓白營支持者長期處在「被迫害、被清算、隨時會出事」的心理狀態，認為小草的道德意識恐怕已經被仇恨焦土了，若再繼續下去，社會防衛力下降，民主韌性將被慢性侵蝕。

有PTT鄉民揭露，去年曾向警方報案，指有網友留言宣稱要殺賴總統，後續收到結果卻發現，該名網友竟然不是境外網軍，而是1名住在新北、還在讀大學的學生，不過檢察官因認為其初犯有悔意，所以緩起訴寫悔過書。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，有位網路鄉民表示，4月時透過網路app舉報了帳號「Saber0408 」說要殺賴清德，本來以為是境外網軍，沒想到是住新北28歲還在讀大學的學生；從5610則留言的行為模式觀察，可見多次在極短1、2分鐘內完成高密度留言，內容高度重複、關鍵字集中如「賴清德」、「武力」、「殲滅」、「斷頭台」、「斬」、「插爽」等激烈用語，這類行為是否反映更系統性的操作模式，值得進一步釐清，背後是否有組織運作？吳靜怡也質疑，誰會對陳智菡、北檢等政治議題有高度興趣？

吳靜怡表示，柯文哲、黃國昌如何把政治變成「持續威脅」？小草們是否透過網路灰色作戰放大語言暴力？柯文哲與黃國昌2人近年的政治語言有高度一致的3個特徵，包含「制度威嚇化、司法不可信、制度操控陰謀論」。這讓眾多草仔、蔥粉長期處在「被迫害、被清算、隨時會出事」的心理狀態，讓年輕人把暴力或恐嚇被理解為正當防衛。

吳靜怡也分析，有沒有政治言論領導者在配合境外網軍勢力操作灰色作戰？灰色作戰介於合法言論與非法煽動之間的操作空間，利用年輕世代主要生活在演算法環境，把政治責任外包給網路匿名者去製造情緒浪潮，當本土政治語言本身就高度激進，外部勢力只需放大，不必造假，認知戰成本就會大幅降低。

吳靜怡批評，柯文哲輿論破壞式的焦土政策早已經是現在進行式，小草的道德意識恐怕已經被仇恨焦土了，再繼續下去，社會防衛力下降，民主韌性將被慢性侵蝕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法