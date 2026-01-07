提6建議籲賴總統彎下身段 黃暐瀚：才會對藍白立委造成壓力

藍白立委持續亂政，中央總預算至今仍在立法院卡關，資深媒體人黃暐瀚繼日前發文力挺軍購，也提出6點建議給賴總統，希望賴總統能彎下身段，爭取中間選民的支持，這樣才會真的對藍白立委造成壓力。（資料照）

藍白立委持續亂政，中央總預算至今仍在立法院卡關，資深媒體人黃暐瀚繼日前發文力挺軍購，也提出6點建議給賴總統，希望賴總統能彎下身段，爭取中間選民的支持，這樣才會真的對藍白立委造成壓力。他也直言「退後原來是向前」，6項建議中不管哪項願意去做，都能「得分」。

黃暐瀚在臉書以「退後原來是向前」為題發文指出，根據最新民調，賴總統聲望43%，不滿立院擋1.25兆軍購53%，也就是說，有10%的民眾，雖不支持、不認同賴總統，但並不贊成在野擋軍購。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚表示，目前美國正在狂（證明美軍戰力與武器精良）、股票正在漲（台股衝破三萬點、台積電股價破1670元）、中國正在兇（不斷圍台軍演）、軍購正在擋（特別條例連程序委員會都排不進，無法審查）。這種時候，除了有重度意識形態與政黨選擇（深藍、深綠、深白）的國人之外，中間30%甚至40%的「理性選民」，要的是國家安定，要的是防衛能力，要的是安居樂業，要的是溫和理性。

黃暐瀚直言，這種時候，願意「退讓」的一方，將先獲得「中間選民」的好感。他也表示，他之前提出6項「賴總統可以做」的建議，並非不留討論空間的「要求」，而是認為那6項中不管哪項總統願意，只要去做，都能「得分」。

黃暐瀚提出的6項建議分別為：軍購國情報告、立院彈劾說明、編列軍人加薪預算、召開國是會議、補提大法官、下鄉跟人民報告。黃暐瀚認為，「賴總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力」。

黃暐瀚在文末也提到，布袋和尚的插秧詩這麼寫著：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，六根清淨方為道，退後原來是向前」，並直言，局勢混亂，朝野僵持，先「低頭、退後」者，贏！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法