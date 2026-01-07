委國中製防線癱瘓「11名嘴」翻車 翁達瑞諷：只剩一張嘴的中天11傻

翁達瑞表示，他在網路發現一張圖片，整理了11位翻車名嘴的言論，並指該圖應該是AI的作品，把呂禮詩化成女性。（圖擷自臉書）

美軍日前發動空襲，140分鐘便成功將委內瑞拉總統馬杜羅夫婦解送美國受審，讓11位曾在政論節目鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」、吹噓委國軍力的名嘴集體翻車，引發外界嘲諷。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）也發文諷刺「只剩一張嘴的中天11傻」，並提出5點分析直言，雖然他們集體翻車，但他們不會閉嘴，媒體也不會封殺他們，追隨者更不會遺棄他們，但如果有機會碰到「中天11傻」也不必進行反駁，只要對他們說「你們只剩一張嘴！」

翁達瑞在臉書以「只剩一張嘴的中天11傻」為題發文指出，川普出兵委內瑞拉，活捉該國總統，如入無人之境。委內瑞拉大量部署中國的「先進」武器，包括戰機、飛彈、與雷達，但完全被美軍壓制，形同廢物。

翁達瑞表示，這起比電影更神奇的軍事行動曝光後，律師林智群翻出親藍名嘴吹捧中國軍力的發言。他們的發言場合以中天電視為主，總共有11人，因此被統稱為「中天11傻」。針對「中天11傻」的集體翻車，翁達瑞也提出5點分析。

其一，為何有這麼多親藍名嘴在吹捧中國的軍力呢？翁達瑞用一句俗話回答：「只剩一張嘴！」 這句俗話常被套用在有勃起功能障礙的中年男子。翁達瑞表示，照理講，武器功能屬重大軍事機密，多數國家都會刻意隱藏。何況武器功能的好壞在戰場定奪，不由媒體名嘴決定。親藍名嘴吹捧中國的軍力，說穿了就是只剩一張嘴的中年男子。

其二，親藍名嘴對中國的吹捧「不侷限於軍力」，還有其他的領域，包括經濟、科技、教育、交通、文化……等。不管任何領域，親藍名嘴的吹捧也是只剩一張嘴。翁達瑞直言，在其他的領域，親藍名嘴對中國的吹捧同樣是不堪一擊，可惜沒有單一事件可以踢爆。他也對此諷刺，親藍名嘴尚未被揭發的謊言到底還有多少啊！

其三，翁達瑞說，假設他是「中天11傻」之一，長期吹捧中國軍力的謊言被揭發後，他會感到羞愧，沒臉在媒體走跳。除了道歉與退出江湖，看不到其他的出路。然而「中天11傻」天賦異稟，只要改變話題就可繼續在媒體侃侃而談，必要時再用新謊言掩飾舊謊言。他們可以笑罵由人，連躲一陣子都免了。

其四，媒體墮落。翁達瑞說明，在正常的民主社會，言論信譽是名嘴的第二生命。失去公信力的名嘴會被媒體封殺，不可能繼續持有麥克風。若有媒體不信邪，那就要面對聽閱大眾的抵制。問題是，親藍媒體不靠廣告收入存活，因此不在乎聽閱大眾的抵制。至於親藍媒體的財源來自何處，我也看不懂。嚴格講，部分親藍媒體不像媒體，反而比較像特定勢力的喉舌。

其五，民眾冷漠。親藍媒體不自愛，放任「中天11傻」在他們的頻道吹捧中國。只要有少數追隨者，這群名嘴就可維持一定的聲量，原因是媒體市場碎片化。不幸的是，台灣社會剛好有這群追隨者。他們沒有國家認同，見不得台灣好，從名嘴對中國的吹捧可獲得虛假的優越感。因為多數民眾冷漠，這群人才能在台灣四處橫行。

其五，感謝美國。翁達瑞表示，親藍名嘴長期吹捧中國的軍力，卻也不怕被踢爆。只要美國與中國不打仗，他們的謊言就不會被揭穿。萬一美中爆發戰爭，局勢一片混亂，也不會有人去追究他們的謊言。翁達瑞說，感謝美國出兵委內瑞拉，一舉踢爆「中天11傻」對中國軍力的吹捧。委內瑞拉大量部署中國先進武器，但美軍卻如入無人之境，讓「中天11傻」集體翻車。

翁達瑞也直言，雖然「中天11傻」集體翻車，但他們不會閉嘴，媒體也不會封殺他們，追隨者更不會遺棄他們。大家會繼續聽到他們吹捧中國，但不要生氣，更不用反駁。

翁達瑞在文末也稱，如果有機會碰到「中天11傻」，只要對他們說一句話就夠了。這群人剛好都是中年男子，對這句話非常敏感：「你們只剩一張嘴！」

