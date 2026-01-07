黃國昌稱白營帶職參選事蹟是策略 四叉貓諷：時空背景不同之術

民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，網紅四叉貓也PO出民眾黨帶職參選的人物，質疑是否雙標，黃國昌對此回應稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，網紅四叉貓也PO出民眾黨帶職參選的人物，質疑是否雙標，黃國昌對此回應稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同，四叉貓對此諷刺，「既然是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦」。

針對黃國昌質疑公布住家違反個資、「肉搜我的小孩」，四叉貓也回嗆「那不是黃國昌的家，那塊是國有土地，現在是違法的人比較大聲喔？」、「黃國昌用自己的兒子去打官司，所以才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開」。

劉宇在臉書以「國有土地≠黃『國』昌的土地」為題發文指出，有記者把他的問題拿去詢問黃國昌，問他為什麼批評綠「帶職參選」，但對民眾黨高虹安跟賴香伶卻雙標視而不見。

四叉貓對此諷刺，黃國昌竟然使出「時空背景不同之術」，說是2022年跟2025年的民眾黨策略不同。且黃國昌也口誤，因為現在已經是2026年了。四叉貓也質疑，既然黃國昌說這是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦，關其他人屁事！

對於黃國昌反批，「民進黨側翼公佈我家照片、肉搜我的小孩、偷拍我老婆，誰雙標啊？」四叉貓也表示，「黃國昌順便氣噗噗的嘴我幾句，我只好再強調一次！！！那不是黃國昌的家，那塊是國有土地，現在是違法的人比較大聲喔？」

四叉貓諷刺，「黃國昌能佔用國家土地我不能拍？」、「黃國昌用自己的兒子去打官司，所以才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開，我那時還很好心的幫他兒子申請未成年遮蔽耶」。

