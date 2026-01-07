為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌稱白營帶職參選事蹟是策略 四叉貓諷：時空背景不同之術

    2026/01/07 07:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，網紅四叉貓也PO出民眾黨帶職參選的人物，質疑是否雙標，黃國昌對此回應稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，網紅四叉貓也PO出民眾黨帶職參選的人物，質疑是否雙標，黃國昌對此回應稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，網紅四叉貓也PO出民眾黨帶職參選的人物，質疑是否雙標，黃國昌對此回應稱是2022年跟2025年的民眾黨策略不同，四叉貓對此諷刺，「既然是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦」。

    針對黃國昌質疑公布住家違反個資、「肉搜我的小孩」，四叉貓也回嗆「那不是黃國昌的家，那塊是國有土地，現在是違法的人比較大聲喔？」、「黃國昌用自己的兒子去打官司，所以才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開」。

    劉宇在臉書以「國有土地≠黃『國』昌的土地」為題發文指出，有記者把他的問題拿去詢問黃國昌，問他為什麼批評綠「帶職參選」，但對民眾黨高虹安跟賴香伶卻雙標視而不見。

    四叉貓對此諷刺，黃國昌竟然使出「時空背景不同之術」，說是2022年跟2025年的民眾黨策略不同。且黃國昌也口誤，因為現在已經是2026年了。四叉貓也質疑，既然黃國昌說這是民眾黨內部的策略，那規範你們民眾黨就好啦，關其他人屁事！

    對於黃國昌反批，「民進黨側翼公佈我家照片、肉搜我的小孩、偷拍我老婆，誰雙標啊？」四叉貓也表示，「黃國昌順便氣噗噗的嘴我幾句，我只好再強調一次！！！那不是黃國昌的家，那塊是國有土地，現在是違法的人比較大聲喔？」

    四叉貓諷刺，「黃國昌能佔用國家土地我不能拍？」、「黃國昌用自己的兒子去打官司，所以才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開，我那時還很好心的幫他兒子申請未成年遮蔽耶」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播