石平訪台高喊獨立國家 中國爆氣罵「宵小」 矢板明夫：路愈走愈窄

被中國制裁、禁止入境中國的日本參議員石平訪台，在機場受訪時高喊「台灣就是一個獨立的國家」，讓中國氣炸。（記者陳逸寬攝）

被中國制裁禁止入境的日本參議員石平週二（6日）訪台，抵達松山機場接受採訪時高喊，來到台灣就是要證明中華人民共和國和中華民國是兩個不同國家，台灣絕不是中國的一部分，讓中國氣炸，痛罵石平是「宵小」。邀請石平來訪的印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，中國這番外交語言不僅沒有正面反駁石平論點，還顯得尖酸刻薄又毫無說服力。

矢板明夫6日深夜在臉書發文，「日本參議員石平，今天應印太戰略智庫邀請訪問台灣。上午11:30抵達台北松山機場後，他面對媒體，以鏗鏘有力的語氣說：『踏上台灣的國土非常高興也非常激動，這證明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家』，同時還強調『台灣就是一個獨立的國家』。這樣直白而有力的表述，不僅反映他本人的政治信念，也代表了日本主流政界對台灣主權與現實的認知。」

請繼續往下閱讀...

「中國方面對此迅速作出了回應。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上面對媒體提問時，用了八個字回應：『宵小狂言不值一評』。完全沒有正面反駁石平的論點。這種近乎於謾罵的措辭，在外交語言中，顯得既尖酸刻薄又缺乏說服力。」

矢板明夫接著說，「自從去年11月日本首相高市早苗在國會力挺台灣以來，台日交流已從口頭支持逐步走向實際合作互動。高市首相公開宣示日本對台灣的重視，使台日兩國的官方與非官方往來更加密切。去年底至今年初，日本已有超過30位國會議員訪問台灣，這樣的頻率和規模在過去是少見的。石平作為其中具有代表性的一位，其特殊身份更突顯了日本國會內對台灣議題的多元聲音。 」

最後他表示，「從最近的日本國會議員密集訪台可以看出，台灣在國際社會上獲得的友誼與支持正在擴大，同時在國際輿論上逐漸站穩腳步。『得道多助』這句古語在當前的國際環境中，似乎得到了新的注解：一個以和平、對話與尊重為基礎的外交姿態，更容易吸引理解與支持。而只會粗暴抨擊與羞辱持不同政見者的中國則『失道寡助』，必然路愈走愈窄、愈來愈孤立。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法